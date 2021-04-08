Пропал с отечественных радаров: что стало с бывшим мэром Анапы Сергеем Сергеевым

Сергей Сергеев. Фото: администрации Анапы.

За судьбой бывших градоначальников жители Анапы следят с особым интересом. Как показывает время, после отставок они уходят из политики и пропадают из поля зрения. Так, Татьяна Евсикова, руководившая детским курортом с 2009 по 2012 годы, уехала в штаты, где вместе с дочерью скромно встретила свое 58-летие. Пропал с отечественных радаров и еще один бывший мэр города Сергей Сергеев.

До Анапы он служил главой Тихорецка, был и заместителем района. Когда же встал у руля черноморского курорта особой популярности среди горожан не приобрел. Казалось бы, у Сергеева большой опыт в политике, но некоторых жителей оттолкнуло милицейское прошлое нового мэра, мол, лучше б карьеру продолжил в органах.

Тем не менее, свою кампанию он проводил под лозунгами наведения порядка и антикоррупционной повестки. А еще он активно выступал против строительства на Утрише, чем подкупил экозащитников. Но именно при этом мэре началась массовая застройка отелями и питейными заведениями — уничтожались уникальные анапские песчаные дюны. Были планы у градоначальника построить очистные сооружения, чтобы море не цвело в курортный сезон. Но, увы, идеи в жизнь не воплотились.

В сентябре 2017 года полномочия Сергея Сергеева истекли — он покинул свой пост. В это же время он попытался стать депутатом ЗСК, но проиграл выборы. После этого жители Анапы потеряли бывшего мэра из виду. А спустя полтора года стало известно, что бывший градоначальник покинул страну. Говорят, что он получил гражданство Швейцарии и решил обустраивать свою жизнь за бугром. Правда, официально это ни сам экс-мэр, ни его родня не подтвердили, чем еще больше подогрели слухи об этом. Чем сейчас занимается бывший политик - тоже держится в секрете, но обратно на службу в органы Сергей Сергеев так и не вернулся.

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