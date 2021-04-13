Киллеру пообещали 100 тысяч рублей: Расстрелявшие бизнесмена в центре Краснодара предстанут перед судом

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дело об убийстве 56-летнего бизнесмена Александра Биришева в Краснодаре направили в суд. Напомним, преступление, которое попало в объектив камер видеонаблюдения, произошло 29 июня 2020 года. На кадрах видно, как предприниматель садится в свою темную BMW. В это же время открывается задняя пассажирская дверь стоящей рядом наглухо тонированной Lada Granta. Из нее выходит мужчина в маске, подходит к водителю иномарки и стреляет.

Три пули, выпущенные в живот и голову, оказались смертельными. На расправу ушло ровно три секунды, еще 7 понадобилось, чтобы сбежать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», почти сразу злоумышленники разделились и залегли на дно. Силовики дождались того момента, когда налетчики расслабятся и потеряют бдительность, и тут же скрутили их.

- Во время оперативно-разыскных мероприятий задержаны киллер и водитель, который находился за рулем белой Lada Granta, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Одного из них поймали в Краснодаре, другого соучастника – в соседнем регионе.

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

Правда, нашли не всех. Фигурантами уголовного дела стали двое уроженцев Дагестана в возрасте 32-х и 52-х лет. Им вменяют незаконное приобретение и хранение оружия, организацию, пособничество в убийстве и использование подложных автомобильных номеров.

- По версии следствия, в декабре 2019-го у неустановленного следствием лица (на него уголовное дело выделили в отдельное производство), из-за личной неприязни решил организовать убийство 56-летнего краснодарца, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

Для этого он привлек 50-летнего мужчину, который согласился на данное предложение. В апреле 2020 обвиняемый приобрел пистолет конструкции «Макарова» и еще один огнестрел, внешне схожий с пистолетом «Макарова». Кроме того, он купил глушитель, чтобы убийство прошло тихо, а также боевые патроны. На следующий день ночью он передал один пистолет второму обвиняемому, который положил его в Lada Granta.

В мае 2020 года он же привлек за гонорар двоих мужчин для заказного убийства.

- При этом распределил между ними роли, - продолжают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре региона. - Одному предложил совершить убийство, а второму предоставить на момент подготовки к преступлению жилье, а впоследствии вывести убийцу в Дагестан, на что последние согласились.

Одного из участников нападения на бизнесмена в центре Краснодара ведут на допрос к следователю Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Впоследствии фигуранты дела купили еще поддельные номер "В 538 ВА 01", чтобы правоохранителям сложнее было установить машину.

- Вечером 29 июня 2020 года, полагает следствие, они убили предпринимателя, а после побега, поставили машину в гараж, выбросили регистрационные знаки и оружие в реку Кубань, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

1 июля 2020 года пособник на «семерке» вывез убийцу в Дагестан.

- Вину в совершенном преступлении признал только исполнитель убийства, задержанный в Дагестане, - рассказывают в прокуратуре края.

Он и сдал остальных участников, рассказав, что за указанное преступление ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, расстрелянный в центре Краснодара предприниматель был братом осужденного за мошенничество директора кирпичного завода. За это его приговорили к 8 годам тюремного заключения. Однако решение суд выносил заочно. Олег Биришев умудрился сбежать из-под домашнего ареста еще во время судебных разбирательств.

Тем временем его брат Александр Биришев в масштабных судебных спорах не участвовал.

Первоначальная версия - конкурентная борьба - не подтвердилась. Правоохранители предполагают, что на предпринимателя напали из-за крупного долга, по другой - это мог быть заказ от его родного брата, который находится в бегах. Точные причины убийства выяснятся во время судебного следствия.

Все обвиняемые заключены под стражу. Дело будет рассматриваться в Краснодарском краевом суде. Им грозит от 8 до 20 лет тюремного заключения.

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