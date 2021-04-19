Восстановил жилье за свой счет, но за пожар ответит: в Краснодаре осудят застройщика дома, где сгорел целый этаж

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Этот пожар в восьмиэтажном доме на улице Российской помнят все жители Краснодара. Беда, которая случилась у жильцов многоэтажки, сплотила всех горожан, которые готовы были и приютить, и помочь с вещами.

Огонь уничтожил десятки квартир. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, в ночь на 13 сентября 2020 года полностью сгорел мансардный этаж многоквартирного дома. Пламя тушили четыре часа.

Люди не пострадали, но потеряли все, что у них было. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Осложняло ситуацию то, что вспыхнули деревянные перекрытия - за 20 минут огонь распространился по всему периметру дома.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Огонь уничтожил 54 квартиры, площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

С огнем спасатели боролись больше четырех часов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Главным подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стал 38-летний застройщик, который возвел с 2011 по 2012 годы возвел многоквартирный дом, получил на него в суде право собственности и продал квартиры.

С высоты открывалась ужасающая картина. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Расследование, которое длилось больше полугода, наконец, окончено. Как считают следователи, седьмой этаж указанного дома вместо технического в нарушение требований противопожарной безопасности был оборудован под жилые помещения.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- На нем отсутствовали брандмауэры между отсеками подъездов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Внутренний объем помещений разделялся от чердачного только посредством натяжного потолка из ПВХ материала.

Следствие считает, что существенные нарушения и недостатки, которые привели к столь трагичным последствиям, были допущены еще на стадии строительства.

- Причиной возгорания явилось замыкание электрического провода сплит-системы, - уточняют в Следкоме Кубани.

Пламя распространилось в подкровельное пространство, а затем и по всей площади этажа. А виной тому стало отсутствие противопожарных преград.

Всем жильцам уничтоженного верхнего этажа предоставлено новое жилье. Стоит сказать, обязательства по приобретению квартир для погорельце взял на себя застройщик - все 56 собственников получили жилье в том же районе. Несмотря на это, обвиняемому все равно предстоит ответить за случившееся.

- Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, - сказали в СУ СК по региону. - Дело направлено в суд.

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