«Сколько можно молодиться»: видео Олеси Судзиловской в одном белье вызвало недоумение поклонников

Скрин видео: @olesya_sudzilovskaya

В Сочи актриса театра и кино Олеся Судзиловская приезжала на съемки. Хотя, многие звезды любят на курорте просто отдыхать. Она очень эффектно выглядела в белье цвета металлик на фоне гор Красной Поляны. Но подписчики не оценили смелость актрисы.

- Сколько можно молодиться?, - возмутились они в комментариях.

Фото: @olesya_sudzilovskaya

На Олесю Судзиловскую Сочи произвел самое лучшее впечателние.

- Где сейчас можно было успеть захватить последний снег в этом сезоне и увидеть впервые море в за один раз?! В Сочи! Этот город у меня плотно связан с кинофестивалем «Кинотавр», и с недавнего времени с фестивалем «Новая волна». А теперь это чудесное место мы выбрали для фотосессии, - поделилась звезда на своей странице в Instagram.

Ее фантастически встретили в аэропорту Адлера, с роскошными душистыми розами цвета фуксия и шампанским. С самолета они помчались в горы на кабриолетах.

- Не успели мы прийти в себя, план был расписан, и уже на завтра нам подготовили встречу с морем! Я, вся съемочная группа просто в восторге. Сочи должен приносить только такие эмоции. Это так круто, когда к работе подходишь с таким чувством, с такой любовью, - призналась актриса.

Она много снималась в Горном и Прибрежном кластере курорта. Но отдохнуть в Сочи Олесе Судзиловской все же удалось.

Фото: @olesya_sudzilovskaya

- До сих пор под впечатлением от поездки в Сочи на фотосессию с моей фантастической командой. «Ауууффф»! Спасибо, мои дорогие, мои талантливейшие! Как прекрасно завершалась наша совместная работа прямо на пляже во время заката и ласкающего моря, - заключила актриса.

Фото: @olesya_sudzilovskaya

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как юморист Евгений Петросян отдыхал со своей молодой женой в Сочи. Они прогуливаются по местным заведениям и достопримечательностям. Правда, в море российские звезды так и не поплавали. Татьяна Бурхунова под одной из фотографий в соцсетях написала, что не купается в море в России.

Коренной сочинец солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов тоже любит отдыхать в Сочи. Здесь у него свое жилье и он с удовольствием гуляет по курортным паркам. Но больше всего времени проводит на море: катается на яхте, купается и загорает.