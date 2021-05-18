Где в Сочи снять дешевое жилье и недорого поесть

В Сочи жилье в цене. Фото: sochi.ru.

В Сочи туристы жалуются на дорогой отдых в Сочи. Даже комик Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Но, оказывается, у моря можно волшебно провести долгожданную отпускную неделю, совсем обязательно дорого-богато.

Этот балкон сдается в мае за 500 рублей в сутки Фото: Юлия БАРАНОВА

Конечно, жилье в центре курорта или в Адлере по дешевке не снимешь. Но зато полно эконом-вариантов – в Лазаревском районе. Это мотели и частный сектор. Койко-место в 2-, 3- местном номере мини-гостиниц стоит в среднем 500 рублей. Другой традиционный летний вариант еще с советских времен – балкон. И если зимой лоджии сдавали для работы онлайн. То сейчас такие «офисы» с удовольствием снимают туристы-отпускники.

Удобств нет, зато море рядом Фото: Варвара ДЫМ

Овсянка с видом на море

- Пенсионерка – хозяйка однушки в поселке Дагомыс сдала мне свой балкон за 500 рублей в день, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» молодая туристка из Тамбова Ирина Голубец. – Я открываю настежь окна – видно море и чувствуется бриз. Правда, ванной старушка разрешает пользоваться только за отдельную плату, но она приемлемая – 50 рублей в час. Зато за кухню плату хозяйка не просит – готовь хоть с утра до вечера. Только я не трачу на это драгоценное отпускное время.

Фото: sochi.ru.

Ирина работает официанткой, поэтому не поленилась и обошла все местные заведения эконом-класса. Особенно ей понравилась небольшая столовая с домашней кухней в центре поселка: чисто, вкусно и по карману.

Особенно Ирине понравилась небольшая столовая с домашней кухней в центре поселка: чисто, вкусно и по карману. Фото: Юлия БАРАНОВА

- Но в ней я только обедаю. А завтракаю и ужинаю на своем балконе с видом на море. Утром завариваю овсянку, а вечером – йогурт, - поделалась лайфхаком Ирина. – Правда, с моей мизерной зарплатой местные «витамины» мне пока недоступны. Настоящая ароматная не турецкая, а кубанская клубника сейчас продается по 250-350 рублей за килограмм, в зависимости от свежести. Это слишком дорого.

Фото: sochi.ru.

По словам Ирина Голубец, в квартире она старается находиться минимально, поэтому джакузи или какие-то другие особые удобства ей ни к чему.

- Я очень много гуляю по окрестностям или сижу на пляже, - раскрыла программу своего отпуска Ирина. – А что еще нужно?

"Золотой" бургер Фото: Юлия БАРАНОВА

С пикника – на диван

Илья Заречный приехал на курорт не один, а с компанией друзей – молодых холостяков. Вместе они сняли комнату в двухкомнатной квартире с хозяйкой в поселке Кепша, что по дороге на Красную Поляну. Илья и его приятели – обычные таксисты из Выборга. Только в этом старинном городе проезд в любой конец стоит 100 рублей, так что особо не шиканешь.

За ночь на этом диване Илья платит 500 рублей Фото: Юлия БАРАНОВА

- У Саньки и Леньки – по кровати, а мне достался диван. Все удовольствие обходится в 1500 рублей в сутки, то есть по 500 рублей с человека, - поделился Илья Заречный.

Но молодые мужчины сидеть на овсянке не хотят. В день приезда холостяки закатили пир горой – набрали бургер и пива. Но наутро посчитали и прослезились. В Адлерском районе даже бургер средней руки стоит не дешевле 300 рублей.

Парней кормит мангал Фото: Юлия БАРАНОВА

- Но мы нашли вариант вкусно и бюджетно питаться - это пикники, устраиваем их здесь у реки Мзымта, почти каждый день. Получается в разы дешевле, чем в ресторане, но не мене вкусно. А главное – на природе, - поделился опытом Илья. – Правда, местная баранина или свинина для нас дороговата. Зато делали шашлык из кефали, жарим на углях сосиски и колбасу. Место для пикника вполне доступно – по 200 рублей с человека на целый день.

Фото: sochi.ru.

На вопрос о прекрасном поле в Сочи Илья скромно улыбается:

- На девушек не хватает, а вот местные дамочки нас в гости приглашали.

Конечно, бюджетный отдых в Сочи – в основном прерогатива бессемейных. Туристам с детьми на курорте вряд ли удастся сэкономить.