Выяснили, где на рынках Сочи выбрать вкусные и свежие фрукты и ягоды Фото: Виктор КЛЮШКИН

Туристов манит в Сочи не только море и солнце, но и возможность «отъестся натуральными витаминами». В городе в начале мая официально стартовал курортный сезон. На курорт уже приехали отдыхать более 100 тысяч гостей из самых разных регионов России. И если впервые в этом сезоне рыбные рестораны и кафе курорта переживают настоящий бум, то местные рынки всегда пользовались огромной популярностью у отдыхающих.

Местная клубника Фото: Виктор КЛЮШКИН

Действительно, фрукты и ягоды, которые продаются на южных рынках, не сравнимы со столичными по свежести и качеству, зато по цене приближаются к московским. Выяснили, где на рынках Сочи выбрать вкусные и свежие фрукты и ягоды.

Шутка? Фото: Виктор КЛЮШКИН

В мае-июне ягоды вне конкуренции. Сладкий аромат клубники витает над прилавками. И здесь важно не ошибиться и не купить вместо ягод сорта «Сочинская красавица» заморские. На центральных рынках клубника красивее и дороже.

Сочинская земляника Фото: Виктор КЛЮШКИН

Дешевле всего брать свежесобранные ягоды на так называемых социальных рядах, где дачники приносят ягоды со своего участка в небольших корзинках и ведерках. В мае средняя цена ягоды – 200-250 рублей за килограмм.

Сочинские пенсионерки продают свое Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сейчас сочинские базары завалены черешней. За килограмм просят от 300 рублей, в зависимости от свежести и размера плодов. Но ее привозят на курорт из Узбекистана. Своя будет намного позднее – не раньше середины июня.

Жаль, что в Сочи кишмиш не растет Фото: Виктор КЛЮШКИН

Не успеет отойти клубника, как торговцы начнут продавать новые лакомства – шелковицу, мушмулу, красную и белую смородину. А еще в июне созревают ранние персики и первая малина.

Клубничка в цене Фото: Виктор КЛЮШКИН

А вот абрикосы в Сочи не растут. Их привозят на курорт из Турции, Армении, Узбекистана и Таджикистана. Большая редкость найти на базаре настоящие кубанские жерделы. Местный, необыкновенно ароматный виноград Изабелла и инжир созревают только в конце августа - в начале сентября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристы не только скупают все морепродукты активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом. Отдыхающие не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии за 250 тысяч рублей.

Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Комик призвал бизнес курорта «не делать цены в два раза больше».