Редкое явление. Краснодар накрыло плотным слоем снега

Краснодар укутан снегом. Фото: Ольга СУХОВА

В канун строго Нового года в Краснодаре лежит снег. Такой подарок преподнесла в этом году погода горожанам. Белый покров укутал улицы, деревья, дома и дороги. За сутки выпало 24 миллиметра снега, а это значительный показатель.

Из окон краснодарцев открываются редкие виды. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Снегопад шел вчера весь день, а минус за окном не дал сугробам растаять. Сегодня в городе все по классике – мороз и солнце.

Морозный день накануне старого Нового года. Фото: Ольга СУХОВА

Снегопад наделал немало бед в Краснодаре. Вечером 12 января город встал в 10-балльные пробки, аэропорт временно приостановил работу. Сейчас в статусе задержанных остаются 16 рейсов.

Во дворах появились сугробы. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Но если абстрагироваться от временных неудобств, можно заметить, что город преобразился и стал по-настоящему сказочным.

За сутки в Краснодаре выпало 24 миллиметра осадков. Фото: Ольга ШИХОВА

Такую картину можно увидеть несколько раз за всю зиму.

Многие автомобилисты сегодня оставили свои машины дома. Фото: Ольга СУХОВА

На центральных улицах все расчищено, а вот во дворах сугробы.

По прогнозам синоптиков, снег в Краснодаре начнет таять уже завтра. В региональном центре потеплеет и пойдет дождь.

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