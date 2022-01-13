Редкое явление. Краснодар накрыло плотным слоем снега

Краснодар укутан снегом.
Фото: Ольга СУХОВА
В канун строго Нового года в Краснодаре лежит снег. Такой подарок преподнесла в этом году погода горожанам. Белый покров укутал улицы, деревья, дома и дороги. За сутки выпало 24 миллиметра снега, а это значительный показатель.
Из окон краснодарцев открываются редкие виды.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Снегопад шел вчера весь день, а минус за окном не дал сугробам растаять. Сегодня в городе все по классике – мороз и солнце.
Морозный день накануне старого Нового года. Фото: Ольга СУХОВА
Снегопад наделал немало бед в Краснодаре. Вечером 12 января город встал в 10-балльные пробки, аэропорт временно приостановил работу. Сейчас в статусе задержанных остаются 16 рейсов.
Во дворах появились сугробы.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Но если абстрагироваться от временных неудобств, можно заметить, что город преобразился и стал по-настоящему сказочным.
За сутки в Краснодаре выпало 24 миллиметра осадков. Фото: Ольга ШИХОВА
Такую картину можно увидеть несколько раз за всю зиму.
Многие автомобилисты сегодня оставили свои машины дома. Фото: Ольга СУХОВА
На центральных улицах все расчищено, а вот во дворах сугробы.
По прогнозам синоптиков, снег в Краснодаре начнет таять уже завтра. В региональном центре потеплеет и пойдет дождь.
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