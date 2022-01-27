Песком посыпать нельзя. Специалисты рассказали, что в Краснодаре сделали не так с дорогами во время снегопада

Из-за снега на дорогах Краснодарского края образовывается настоящий коллапс Фото: Варвара ДЫМ

На Краснодарский край обрушился снегопад. Непогода явно сказалась на передвижении транспорта: на дорогах начали образовываться многокилометровые пробки, резко подскочили цены на такси, из-за снега и сугробов из многих дворах даже перестали вывозить мусор - техника не могла подъехать к контейнерам. Кроме того, дороги начали покрываться тонкой ледяной коркой. Из-за гололеда количество аварий увеличилось в 3-4 раза. Чтобы минимизировать все эти последствия непогоды, необходимо правильно обрабатывать дороги.

- В Краснодаре во время ухудшения погодных условий дороги обрабатываются пескосоляной смесью, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

Снег, выпавший на проезжую часть, сминается под колесами автомобилей и превращается в крепкий накат.

- От гололеда страдают не только автовладельцы, но и пешеходы: из-за скользких дорог в травмпункты и больницы ежегодно поступают до семи тысяч человек, - рассказывает "КП"-Кубань" руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. -

По словам специалиста, в этот период все городские улицы и дороги должны очищаться до асфальта. Слой снега не должен превышать пяти сантиметров.

- Сформированные сугробы необходимо расчистить в течение 5-12 дней, - объясняет Анна Климентова. - Самым эффективным методом борьбы с наледью является использование многокомпонентных реагентов. Предпочтение нужно отдавать противогололедным материалам с наименьшим воздействием на металлические и бетонные конструкции.

А вот посыпать заснеженные дорожки пескосоляной смесью не стоит.

- Из-за этого на дорогах образуются бурая каша и грязь. Через час после обработки дорог таким методом на них остается лишь 30% песка: автомобили разносят его по обочинам. Это приводит к загрязнению окружающей среды и создает необходимость проведения повторных работ. Более того, пескосоляные смеси не растворяются, остаются на улицах, измельчаются колесами и увеличивают запыление города. Смешиваясь с отходом транспорта, такая пыль являются крайне токсичной для человека. Современные противогололедные материалы, наоборот, быстро растворяются и весной не нужно вывозить их остатки – достаточно просто помыть улицы, - рассказывает Анна Климентова.

Помимо снега, на качестве дорожного полотна также сказался ледяной дождь - не редкое явление для Краснодарского края.

- Ледяной дождь – это осадки в виде замерзших в воздухе капелек, которые, разбиваясь о землю, образуют на поверхности ледяную корку. Ее толщина зависит от того, как долго и насколько интенсивно шел дождь. Все это создает условия для повышенного травматизма и аварийности на дорогах, - объясняет руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Чтобы минимизировать последствия таких осадков, также необходимо соблюдать несколько правил.

- За два часа прогнозируемого наступления ледяного дождя стоит провести обработку дорог твердыми противогололедными реагентами, придомовые территории и тротуары – обработать комбинированными материалами с содержанием мраморной или гранитной крошки. После того, как ледяной дождь прекратился, необходимо немедленно приступить к обработке дорог и тротуаров твердыми противогололедными реагентами для предотвращения образования льда. При этом важно выдерживать не менее 30-40 минут, затем сметать реагенты и при возникновении необходимости распределять их снова. Жидкие реагенты при снеге и ледяном дожде использовать не стоит, так как они быстро теряют концентрацию, - также отмечает Анна Климентова.