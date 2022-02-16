От минус 26 градусов до + 20: Ученые рассказали, как Краснодарский край выдерживает аномальное тепло и опасный холод

Почему в Краснодарском крае разная погода зимой Фото: Иван Макеев

Этой зимой жители Кубани увидели все настроения погоды. Регион то засыпало «по шею» снегом, то резко заставляло менять пуховик на ветровки и устранять последствия паводков. Но, что удивительно, часть края жила в режиме чрезвычайных ситуаций, где спасатели только и успевали обновлять предупреждения, а другая часть - без погодных забот и хлопот. Ученый рассказал, как Краснодарский край выдерживает аномальное тепло и опасный холод.

Как объясняют специалисты, резкие колебания температур для Кубани - вполне нормальное явление.

- Пару теплых зим в крае создали ощущение, что абсолютно всегда на Кубани с декабря по февраль плюсовые отметки и почти нет снега. На самом деле это не так, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» профессор Кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Перепад температур в регионе для одного дня за весь период наблюдений может составлять больше 40 градусов. Например, 1 января 1971 году у нас воздух прогрелся до +20,8 градуса. А годом ранее в этот же день температура днем была минус 26 градусов. Только представьте, какой перепад может быть для одного дня в течение буквально двух лет.

Неустойчивость температур на Кубани объясняется, прежде всего, расположением. Краснодарский край - уникальный регион, который находится довольно близко к Средиземноморью - оно оказывает большое влияние на погоду.

- Как только активизируются южные потоки, тепло тут же устремляется на юг, вытесняя холодные воздушные массы, - объясняет Юрий Ткаченко. - А если накануне был холодный заток, то воздушные массы, проходя над акваторией Черного моря, температура которого держится на отметках 8-10 градусов, насыщаются влагой.

А это, говорит ученый, неизменно сулит непогоду. Потому что подобный процесс приводит к быстрой конденсации влаги в воздухе - Кубань начинает поливать дождь, а местами - с мокрым снегом.

При этом Краснодарский край абсолютно не защищен с севера. Потому, когда с этой стороны на территорию Кубани поступают атмосферные потоки, холод проникает стремительно. Но Сочи все-таки "укрывает" горный хребет от таких вторжений, потому там субтропики. Снег для такого климата очень нехарактерен.

- В результате такой сложной синоптической ситуации у нас бывало в один день в Белой Глине было минус 15 градусов, а в это же время в Сочи было +10 градусов, - добавляет ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет и снег, и долгожданные +20 градусов. Синоптики рассказали, какая весна ждет Краснодарский край

Прогноз погоды на весну 2022 в Краснодарском крае сообщили в Гидрометцентре России (читайте далее)

Штормит, морозит, заливает: ученый рассказал, почему Краснодарский край не «вылезает» из чрезвычайных ситуаций

Что происходит с погодой на Кубани этой зимой (подробнее)