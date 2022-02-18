Судебные разбирательства продолжаются

Краснодарский краевой суд постановил взыскать с члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза 2,1 млрд рублей. Деньги уйдут предпринимателю из Кущевского района Николаю Гордику.

Суд также поддержал решение нижестоящей инстанции о возврате Цеповязу 100% долей в ООО ОПХ «Слава Кубани». Ими ранее владела бывшая жена Наталья Стришняя. Ранее бизнесмен Николай Гордик уверял, что имущество на Стришнюю было переведено ради сокрытия имущества Вячеслава Цеповяза от взыскания.

Николай Гордик в 2008 году был вынужден отдать свое предприятие членам банды Цапков. Но после ареста банды в 2010 году предприниматель стал судиться. Свои убытки он оценил в 2,1 млрд рублей.

По некоторым данным, спорные активы, принадлежащие семье Цеповяза, оцениваются в 1 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они попросили руководителя центрального аппарата о личном приеме. Родственники жертв хотят, чтобы нераскрытые уголовные дела расследовал СК России. В том числе и убийство главы Кущевского района Бориса Москвича.

Стоит отметить, что после обращения глава СК отреагировал на просьбу. Бастрыкин потребовал следователей Краснодарского края предоставить актуальные данные о расследовании убийства местное руководство комитета.

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