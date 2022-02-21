Очень опасная зона. Власти выступили с заявлением по поводу огромного оползня, угрожающего жителям Азовского побережья

Оползни активизировались после дождей т таяния снега. Фото: скрин видео

Почти весь берег у станицы Ахтанизовской в Темрюкском районе сполз вниз после сильных дождей и снега. Такая же ситуация наблюдается на Жемчужной в поселке Пересыпь. Опасное движение земли здесь наблюдается с 2016 года. 11 февраля там сошел мощный оползень. Он уже унес с собой несколько беседок и заборы, а теперь стремительно подбирается к жилью и коммуникациям.

- В опасной зоне исключили подъезд транспорта, установили заградительные бетонные блоки. Сейчас рассматривается вопрос об ограничении движения грузовиков на территории, прилегающей к зоне оползня, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Районные власти решают, как можно укрепить берег. Но это будет непросто. По мнению ученых, за 20 лет эти территории могут потерять несколько сотен гектаров ценной земли. Разрушение принесет ущерб в 608 млн рублей.

- Ахтанизовскому сельскому поселению грозит ущерб в 6,2 млн рублей. Здесь основная доля может прийтись на дорогостоящие земли курортного поселка Пересыпь, - отмечают ученые.

Чтобы уменьшить абразионные и оползневые процессы, необходимо заниматься берегоукреплением и отсыпкой пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи оползень угрожает похоронить под собой семиэтажный самострой

Спасатели эвакуируют жителей (подробности)