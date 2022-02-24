Подготовили запасы воды и дополнительные места для отдыха. Как в Сочи встречают туристов в условиях спецоперации в Донбассе

Аэропорт Сочи не прекращал работу

В связи со спецоперацией в Донбассе в Краснодарском крае для безопасности закрыли аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика. Воздушная гавань Сочи работает в штатном режиме, задержано несколько рейсов. На курорте провели штаб всех структур города и наметили планы на действия в ближайшее время.

- В настоящее время в Сочи находятся почти 84 тысячи туристов. По сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы. Никаких сбоев нет, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

РЖД увеличит количество составов

Железнодорожные вокзалы Сочи работают штатно. В поезда добавляют дополнительные вагоны, количество составов также увеличится.

Принимаются меры, чтобы не допустить массового скопления людей.

Мэр Сочи провел заседание штаба

- Будут организованы запасы питьевой воды, дополнительные места для отдыха пассажиров в аэропорту и вокзалах. Также предусмотрим пункты временного пребывания пассажиров, - добавил Копайгородский.

Правоохранители работают в усиленном режиме, на транспортных узлах обеспечивают безопасность.

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