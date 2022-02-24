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Общество24 февраля 2022 15:14

«Нам нельзя терять бдительность». Председатель Союза ветеранов Афганистана на Кубани выступил с заявлением после обстрела судов в Азовском море

Дмитрий Лебедев призвал жителей Краснодарского края не терять бдительность
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Ракетный удар по двум грузовым судам нанесла украинская армия.

Ракетный удар по двум грузовым судам нанесла украинская армия.

Председатель правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Дмитрий Лебедев прокомментировал ситуацию с обстрелом двух гражданских судов в Азовском море. Ракетный удар нанесла украинская армия со стороны Мариуполя. При этом на борту нефтегруза вспыхнул пожар, один из членов команды тяжело ранен.

- Таких действий быть не должно, - рассказал «КП»-Кубань» Дмитрий Лебедев. – То же самое можно сказать и о попадании боеприпаса на территорию Ейского района. Я думаю, что наши вооруженные силы и силовые структуры примут все меры, чтобы это минимизировать.

Дмитрий Лебедев посоветовал населению соблюдать осторожность и не выходить на отрытые пространства в приграничных с Украиной районах.

- Мы поддерживаем решение президента о проведении спецоперации в Донбассе, всегда в боевом строю и выполним любую боевую задачу, если таковая поступит, - заявил Лебедев.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев поддержал признание ЛДНР. По его мнению, в данном вопросе восторжествовала историческая справедливость.

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