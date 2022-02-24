«Нам нельзя терять бдительность». Председатель Союза ветеранов Афганистана на Кубани выступил с заявлением после обстрела судов в Азовском море

Ракетный удар по двум грузовым судам нанесла украинская армия.

Председатель правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Дмитрий Лебедев прокомментировал ситуацию с обстрелом двух гражданских судов в Азовском море. Ракетный удар нанесла украинская армия со стороны Мариуполя. При этом на борту нефтегруза вспыхнул пожар, один из членов команды тяжело ранен.

- Таких действий быть не должно, - рассказал «КП»-Кубань» Дмитрий Лебедев. – То же самое можно сказать и о попадании боеприпаса на территорию Ейского района. Я думаю, что наши вооруженные силы и силовые структуры примут все меры, чтобы это минимизировать.

Дмитрий Лебедев посоветовал населению соблюдать осторожность и не выходить на отрытые пространства в приграничных с Украиной районах.

- Мы поддерживаем решение президента о проведении спецоперации в Донбассе, всегда в боевом строю и выполним любую боевую задачу, если таковая поступит, - заявил Лебедев.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев поддержал признание ЛДНР. По его мнению, в данном вопросе восторжествовала историческая справедливость.

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