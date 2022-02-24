Боеприпас, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Ейске

Воронка после взрыва. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

В поселке Широчанка Ейского района Краснодарского края взорвался боеприпас. Он прилете в населенный пункт со стороны Украины.

Кусок от снаряда. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

- Жертв и пострадавших нет, - сообщает Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. - Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы приостановлены полеты.

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