Боеприпас, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Ейске

Воронка после взрыва. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю
В поселке Широчанка Ейского района Краснодарского края взорвался боеприпас. Он прилете в населенный пункт со стороны Украины.
Кусок от снаряда. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю
- Жертв и пострадавших нет, - сообщает Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. - Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы приостановлены полеты.
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