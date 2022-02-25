В Сочи выросло число бронирований отелей после возобновления полетов

В связи со сложившейся ситуацией бронирования отелей и турпоездок снизился на 50%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туроператоры, которые работают с Сочи, наблюдает постепенное восстановление темпов бронирования отелей и путевок. Это связано с тем, что аэропорт Сочи вернулся в прежний режим работы. Об этом ранее писала «Комсомольская правда Кубань».

Туроператоры активно восстанавливают брони, которые ранее аннулировались. Это было связано с закрытием воздушного пространства по причине спецоперации в Донбассе. Как ранее сообщила «КП»-Кубань», аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя до сих пор не дают разрешения на полеты.

Как стало известно «КП»-Кубань», с самого утра 24 февраля, после объявления Росавиации о временном прекращении полетов над югом России, туроператоры столкнулись с довольно большим числом отмененных броней.

-Мы были готовы к такому сценарию, хотя не могли предположить, с каким объемом отмен придется столкнуться, - заявил заместитель гендиректора туроператора «РосЮгКурорт» Валерий Сычев. - Поэтому терпеливо, с определенной обреченностью, отрабатывали текущую ситуацию.

Ситуация ухудшалась тем, что аэропорт Сочи на некоторое время останавливал работу. А также были и отмененные рейсы, как сообщала «Комсомольская правда-Кубань».

- Гости и наши клиенты аннулировали туры на ближайшие заезды, вплоть до апреля, при этом до 11 часов утра новые брони стояли на «мертвой точке». В районе обеда прошла информация о полетах по новому коридору. И даже при том, что время полета из Москвы составило 3 часа 30 минут, у всех появилась надежда на восстановление полетной программы, - сообщает Валерий Сычев.

Только в 16 часов 24 февраля появилась информация о том, что пассажира вылетели из Сочи. А также возобновились рейсы и в Сочи. «Комсомольская правда-Кубань» также оповестила о том, что из международного аэропорта вылетело 17 рейсов. Порядка 1700 человек смогли покинуть город.

В связи со сложившейся ситуацией бронирования отелей и турпоездок снизился на 50%. Как удалось узнать «КП»-Кубань», в основном больше всего отмены наблюдалось в горном кластере Сочи. При этом прибрежная зона почти не пострадала.

Эксперты на данный момент уверены в том, что активное снижение спроса будет продолжаться до мая включительно. Но при этом в летний сезон будет также много туристов.