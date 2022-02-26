Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 26 февраля 2022 года: закрытие аэропортов может быть продлено, туристы сдают путевки в Сочи

Туристы пока не определились, стоит ли ехать в Сочи на мартовские праздники или нет

На горнолыжных склонах Красной Поляны многолюдно, примерно, как летом на пляжах. По данным администрации, сейчас в Большом Сочи находятся около 90 тысяч туристов. Многих здесь задержали транспортные проблемы. Отели решили воспользоваться ситуацией и сделать из этого лимона лимонад.

- В связи с ситуацией курорт готов проявить гибкость и лояльность по отношению к гостям и предоставить скидки на проживание в отелях, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Мартовские праздники перед закрытием зимнего сезона обещали пройти горячо. В горном кластере школьникам на время каникул гарантировали бесплатное размещение. Соблазнительные предложения привлекли россиян с детьми, которые стали расхватывать семейные номера. Но спустя всего неделю брони начали аннулировать.

- Так хотели перед закрытием сезона покататься на лыжах, но, похоже, не судьба – такие комментарии оставляют расстроенные туристы в официальных аккаунтах курортов.

До 2 марта по рекомендации Росавиации закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Временно взял на себя их направления специально созданный авиахаб в международном аэропорту Сочи. Пресс-служба авиагавани уверяют, воздушным воротам такая нагрузка под силу.

- В пиковые олимпийские дни в 2014 году сочинский аэропорт обслуживал до 40 тысяч пассажиров в сутки, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Будут ли сняты эти ограничения в начале марта или их продлят, пока сказать сложно. Пока же создают альтернативные маршруты. Юг России с Москвой связали дополнительные железнодорожные составы, также увеличивают количество вагонов. Наземный транспорт должен закрыть образовавшуюся транспортную брешь.

- На сегодня назначены дополнительные поезда №202 и №266 сообщением Адлер – Москва общей емкостью 1192 места. Также добавлены 2 прицепных вагона к поезду дальнего следования № 104 «Адлер – Москва» и 7 прицепных вагонов к поезду дальнего следования № 102 «Адлер – Москва», - сообщили в администрации Сочи о ситуации на 25 февраля.

Как стало известно «КП»-Кубань», сейчас количество аннулированных броней не превышает 30%.

-Мы были готовы к такому сценарию, хотя не могли предположить, с каким объемом отмен придется столкнуться, - заявил заместитель гендиректора туроператора «РосЮгКурорт» Валерий Сычев. - Поэтому терпеливо, с определенной обреченностью, отрабатывали текущую ситуацию.

Больше всего отмен пришлось на горный кластер. При этом прибрежная зона почти не пострадала. Загруженность отелей здесь составляет почти 70%.

В аэропорту Сочи с утра 25 февраля многолюдно. За сутки здесь смогли отправить все задержанные накануне рейсы – отправили 12 тысяч пассажиров и такое же количество приняли.

- Мы прилетели из Новосибирска. Конечно, было немного тревожно из-за ситуации, складывающейся на Украине. Но город действует так умиротворяюще, что все тревоги исчезли, - говорит Ольга, одна из встреченных корреспондентом «КП»-Кубань» гостей курорта.

Эксперты на данный момент уверены в том, что туристический бизнес региона будет лихорадить до мая включительно. Но при этом в летний сезон будет также много туристов.