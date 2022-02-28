Мэр Тимашевска Николай Панин подвел итоги работы за 2021 год

Мэр Тимашевска Николай Панин отчитался перед депутатами городского Совета о работе за 2021 год. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Мэр Тимашевска Николай Панин отчитался перед депутатами городского Совета о работе за 2021 год. По словам главы администрации, общий объем расходов превысил 512 миллионов рублей.

– По налоговым и неналоговым доходам мы обогнали показатель 2020 года на 18%, в 2021 году эта сумма составила 395 миллионов. Общий объем средств, поступивших в бюджет, – 608 миллионов рублей. Немалую часть среди них занимают субсидии краевого бюджета, это порядка 103 миллионов, – рассказал глава города.

Наибольшее количество бюджетных средств было направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Это: ремонт и строительство дорог, тротуаров, содержание коммунального, инженерного и улично-дорожного хозяйства.

Ремонт дороги на улице Братьев Степановых Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Ежегодно мы поднимаем планку показателей в отрасли ЖКХ, поскольку это самая востребованная сфера – и в исполнительной форме, и, конечно, в проблемной. В 2021 году в Тимашевске появилось более 7 км отремонтированных тротуаров, более 6 км новых дорог, полностью заменена система электросетевого хозяйства – на улицах города установили более 4,5 тысяч новых фонарей, – продолжает мэр Тимашевска Николай Панин.

В ушедшем году мэрия Тимашевска внесла изменения в генеральный план поселения и выделила садовые товарищества в перспективный план развития жилищной застройки.

Реконструированы две общественные территории в микрорайоне Садовод: городской пляж и сквер у кургана на улице Красивой. В 2022 году власти города приступят к строительству сквера на улице Дзержинского.

– Сквер это действительно долгожданное событие для тимашевцев. В прошлом году жители его выбрали в рамках голосования по программе «Комфортная городская среда». Дизайн-проект уже согласован с краевым профильным департаментом, заключено соглашение о выделении субсидии из бюджета региона в сумме более 30 миллионов рублей, – сказал Николай Панин.

В 2021 году в Тимашевске отремонтировали 7 км тротуаров. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

В области социальной политики администрация Тимашевска реализует мероприятия в рамках госпрограмм. В частности, в поселении проводят активную работу по поддержанию многодетных и молодых семей, старшего поколения, общественных организаций, создают условия для развития спорта.

В конце года в Тимашевске построили два современных спортивных объекта: комплексную спортивно-игровую площадку в микрорайоне Заря и малобюджетный спортивный комплекс на 1,5 тысячи кв. м в микрорайоне Индустриальном. В нем три зала – для игровых видов спорта, единоборств и акробатики, зал бокса. Спортивный комплекс оснащен всеми коммуникациями, в нем есть раздевалки, санузлы, душевые. В скором времени он распахнет свои двери для тысяч тимашевских спортсменов.

Строительство спорткомпекса в микрорайоне Индустриальный. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Важную роль в нашей работе занимает поддержка краевого руководства. Спасибо губернатору Вениамину Кондратьеву и всей его команде за активное участие в жизни нашего города, за помощь в финансовом обеспечении, за твердость в принятии решений, – подчеркнул глава Тимашевска.

Депутаты горсовета признали работу мэра удовлетворительной. На отчетной сессии выступил и глава Тимашевского района Андрей Палий.

– Отмечу социальную ориентированность городской власти. Тротуары, дороги, объекты жизнедеятельности – это то, в чем нуждается сейчас каждый. Администрация города сумела правильно организовать годовой рабочий план поселения, своевременно решала проблемные вопросы, в текущем году желаю только наращивания успехов. Впереди у нас много задач – это и завершение строительства «Северного обхода Тимашевска», и все-таки развитие ситуации по железнодорожному переезду, и возможное создание нового городского микрорайона. Все эти вопросы мы сейчас активно обсуждаем в крае, – сказал глава Тимашевского района Андрей Палий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Социальная и дорожная инфраструктура – на первом месте»: Николай Панин рассказал о перспективах развития Тимашевска

По словам мэра города, 2022-й станет годом реализации масштабных проектов (читайте далее)