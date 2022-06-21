Десятки человек с гвоздиками и каждого приглашают в дом. В Краснодаре прощаются с убитым родителями 5-летним мальчиком

С мальчиком пришли проститься много людей. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

У небольшого дома с синей крышей в Пашковском микрорайоне Краснодара еще никогда не было столько людей. Принести игрушки, цветы, конфеты, молча постоять или всплакнуть вместе с родственниками убитого 5-летнего мальчика – это все, что могут сделать сегодня жители города. Многие не смогли остаться равнодушными к этой ужасной трагедии, но сил что-то комментировать, говорить почти ни у кого нет – все потрясены случившимся.

Напомним, вечером 10 июня волонтеры "Лиза Алерт" в Краснодарском крае получили сообщение о пропаже 5-летнего Андрюши Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства). 31-летняя мама мальчика Алена Маслянникова рисовала полицейским и поисковикам совершенную пастораль: сын отдыхал на берегу Кубани вместе с семьей, в какой-то момент увидел кошку, пошел ее погладить... и не вернулся. Однако позже выяснилось - все это ложь. Мальчишка был убит, как полагают следователи, собственным отчимом.

Сейчас мужчина заключен под стражу, на него завели уголовное дело. Мать Андрюши Лукьяненко, которая водила всех за нос, не проходит пока ни как соучастница, ни как укрывательница.

Удивительно, но проводить в последний путь своего сына она не пришла. Хотя в доме бабушки мальчика Анжелики Васильевны собрались, кажется, все - и родные, и соседи, и друзья. Приглашали за стол даже незнакомых людей, которые в этот день решили разделить боль утраты вместе с семьей.

Прабабушка мальчика Нина (слева) и подруга семьи. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Не понимаю, почему не взяли под стражу мать! Она виновата! Беременная, ну и что? Рожают в тюрьмах! - шепотом говорит одна из соседок семьи, которая до сих пор не может поверить в то, что мальчика больше нет.

В дом продолжают приносить венки и игрушки. У фотографии Андрюши с черной лентой много машинок - их мальчик очень любил. А еще с раннего утра у снимка сидит кошка. Ребенок часто игрался с ней.

В дом несут венки с игрушками. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Словно чувствует, что он больше не вернется. Так смотрит на фото, никогда ее такой не видела, - говорит прабабушка Андрюши Нина. - Вы проходите, садитесь за стол, помяните мальчика.

Почти каждый, кто заходит в дом, в первую очередь, подходит к Анжелике Васильевне, именно она была так близка с внуком, и тяжелее всего переживает его потерю.

- Андрюша всегда просился в этот дом, с бабушкой ему было хорошо. За это его часто били! - рассказывает друг семьи, который едва сдерживает слезы, смотря на фото мальчика. - Надо добиться, чтобы все дети остались с бабушкой. Иначе может произойти еще одна трагедия...

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