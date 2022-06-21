«Ей сын нужен был только ради маткапитала!»: друзья семьи убитого родителями мальчика не сдержались на похоронах

Мемориал в доме бабушки мальчика. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В частном доме Пашковского микрорайона города собралось несколько десятков людей. Во дворе - соседи, друзья, близкие семьи убитого родителями 5-летнего мальчика.

Напомним, мать ребенка 10 июня разыграла розыск сына, о его пропаже она сообщила полиции и волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт". Чтобы найти малыша, была организована целая операция, его искали повсюду - и в лесу, и в воде. Но позже выяснилось, что все это было инсценировкой. На самом же деле ребенок был мертв, отчим мальчика закопал его. Но чтобы отвести от себя подозрения, парочка решила сделать вид, что малыш просто потерялся...

- Разорвать бы ее на части! - уже не сдерживаются соседи, когда во время разговора начинает всплывать имя матери.

Всех людей встречает прабабушка Нина, бабушка ребенка поехала на отпевание. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Да сразу было понятно, что он ей не нужен. Как и другие дети! Я живу рядом с Анжеликой Васильевной (бабушка убитого мальчика) 18 лет. Дочь ее видела ну раз пять от силы. Как родит - приносит сюда детей, на, мол, мама, ухаживай. А забирала их только ради маткапитала. При этом деньги эти она уже куда-то потратила, бабушке и рубля не дала, - говорит подруга семьи.

На столе - десятки машинок и игрушек. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Тем временем прабабушка Нина не находит себе место, постоянно смахивает слезы с глаз - поверить в то, что смех Андрюши больше не услышит, не может.

- Ну как так?… Сильно рано ты от нас ушел, - вздыхает пожилая женщина.

Пока ребенка отпевают, она осталась дома - встречает тех, кто пришел проститься с малышом, проводит к столу, пускает в комнату к мальчику. Здесь появился уже своего рода мемориал. Красные гвоздики, желтые лилии, игрушки - все это в комнате ребенка кладут на стол у снимка с черной лентой. Прабабушка ребенка то и дело подходит, чтобы сменить свечу. Догорает уже четвертая...

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