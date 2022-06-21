В Краснодаре сестер убитого родителями 5-летнего мальчика временно забрали из семьи

Детей наблюдают медики, общаются с ними и психологи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока родственники прощались с погибшим мальчиком, следователи продолжают устанавливать все нюансы громкого дела. Как считают следователи, вечером 8 июня между мужчиной и пятилетним сыном супруги возник конфликт в квартире, где они жили.

- Он нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове, после чего все легли спать, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни.

Сообщать о случившемся правоохранителям они не торопились. Отчим вынес убитого мальчика в большой сумке из квартиры, а потом закопал на берегу реки. Это место он сам показал следователям, когда те начали распутывать дело о таинственном исчезновении ребенка.

После этого мужчину заключили в СИЗО. А тем временем мать погибшего ребенка пока остается на свободе. Она на восьмом месяце беременности – статуса подозреваемой у нее нет. А вот детей у нее забрали.

- Старшая, 11-летняя дочь от первого брака сейчас находится в распределительном центре, откуда обычно детей перенаправляют далее в приют или в другую семью, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» друзья семьи. - А 1,5-годовалая малышка пока в больнице – она слишком маленького возраста, потому находится под наблюдением медиков.

Стоит сказать, что девочек с рождения воспитывала бабушка с дедом. Но потом суд решил, что детям все-таки будет лучше с матерью. Она не представляет для них угрозы. Правда, на этот раз органы опеки все-таки планируют лишить женщину родительских прав.

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