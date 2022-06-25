Поиски унесенных в море туристов возобновлены в Сочи

Поиски туристов в Сочи продолжаются

В Сочи продолжаются поиски унесенных в море туристов. Судьба мужчины и троих детей, находившихся в машинах, неизвестна до сих пор. О возобновлении поисково-спасательных работ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

За сутки вертолетом Ка-32 МЧС РФ обследовали более 60 квадратных километров. На берегу спасатели изучили свыше 15 километров местности. В поисковых работах задействовано более 100 человек и 26 единиц техники.

Напомним, трагедия произошла накануне в Сочи. Из-за разгула стихии две машины унесло в Черное море. В них находились семь человек, трое из которых - дети.

В результате поисков спасатели обнаружили троих пропавших. Одному из них чудом удалось выжить - 42-летнего мужчину из Ставропольского края госпитализировали. Также найдены тела двух женщин – 37 и 39 лет. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время стихии.

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