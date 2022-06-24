Машины ломало, как консервные банки. Житель Сочи рассказал о пережитом после потопа ужасе

В поселке Лазаревском справляются с последствиями стихии Фото: Олег УМАРОВ

Пожалуй, больше всего от стихии досталось сочинскому поселку Лазаревскому. В ночь на 24 июня он ушел под воду. Затопило все - обычную и железную дороги, дома, парковки, базы отдыха. На Сочи обрушился небывалый еще этим летом ураган. Ливни, сход селей, из берегов вышла местная река Чемитоквадже и бурным потоком сносила все на своем пути.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

Сейчас уже здесь расчищают завалы, работает техника. А местные ищут свои машины, которые унесло за несколько километров от домов.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

- В 4:30 утра слышу, кричат люди: «Нас топит», - рассказывает житель Лазаревского. - Я живу на втором этаже, смотрю вниз, первый уже наполовину заполнила вода. Река шла под домом, рядом была парковка, на ней стояли шесть автомобилей, их все снесло под мост и начало разламывать, как консервные банки. Думал, дому тоже конец будет. В этот момент мы все попрощались с жизнью, выйти невозможно, сразу унесет. Но нам повезло, дом выстоял.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

Мужчина живет недалеко от той самой реки Чемитоквадже, которая в обычный день – практически ручеек. Но в ту ночь она превратилась в бурлящего монстра.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

Его сосед (он попросил не называть его имени) сейчас ломает голову, как быть с машиной.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

- Печально смотреть на свою машину, закопанную на пляже колесами вверх, - вздыхает он. - Со двора нашего дома ушли семь машин, пять мы уже видели, а две до сих пор не нашли. Конечно, самое главное, что все живы и не пострадали. Много работы сейчас и у железнодорожников. Они расчищают рельсы на станции Чемитоквадже. Здесь на пути сошла целая гора грязи. А рядом – море. Здесь по берегу ходят спасатели в поисках пропавших людей. Именно тут ночью бурным потоком унесло в море два автомобиля с людьми. И не всех еще нашли. Время от времени слышен гул вертолета, патрулирующего море в поисках пропавших.

Поселок Лазаревкий после удара стихии Фото: Олег УМАРОВ

На берегу валяются деревья, части заборов, автомобилей – печальное зрелище. При этом в 150 метрах от схода селевого потока у моря с удочкой сидит мужчина. Говорит, клев хороший.

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