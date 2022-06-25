Спасатели обследовали морской берег от Магри и до Туапсе, но пропавшие туристы не найдены

В Сочи продолжаются поиски пропавших туристов. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продолжаются поисково-спасательные работы. Более сотни человек с неба, в море и на земле ищут четырех пропавших туристов. Группу из семи человек унесло селевым потоком 24 июня. Тела двух женщин и одного выжившего мужчины удалось найти практические сразу же после трагедии. Судьбы трех детей и еще одного мужчины до сих пор остаются неизвестны.

- За этот день спасателями были обследованы участки береговой полосы площадью 35 кв. км. Группы прошли путь от устья реки Чемитоквадже до поселка Каткова Щель и от Катковой Щели до Лазаревского. К сожалению, обнаружить людей не удалось, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поисково-спасательные работы сегодня приостановлены и возобновятся 26 июня в 7 утра.

В пострадавшем от удара стихии Лазаревском районе продолжают работу оценочные комиссии, которые подсчитывают ущерб. По данным властей курорта, в зоне подтопления оказались 14 поселений, 86 домовладений признаны пострадавшими. Их хозяева могут рассчитывать на выплату компенсаций.

Пострадавшие поселки очищают от мусора. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

- Мы на связи со всеми жителями. В пострадавшие населенные пункты осуществляется подвоз продуктов питания, питьевой воды и топлива для генераторов, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отмыть дома от грязи и убрать придомовую территорию людям помогают около 100 волонтеров. Режим локального ЧС в подтопленных населенных пунктах Лазаревского района до сих пор не снят. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двери выломаны, машины на крыше: как выглядит кемпинг унесенных в море туристов в Сочи

Лагерь туристов, которые приехали в Сочи со всей России, сейчас выглядит ужасающе. Двери выворочены, палатки скомканы, машины стоят в неестественном положении. Кое-где - на крыше. Это один из кемпингов в Лазаревском районе. До того, как стихия накрыла его буквально с головой, он состоял из нескольких, сколоченных на скорую руку строений, но с пластиковыми дверьми и окнами. Кто-то из приезжих жил в них. Но многие предпочитали селиться на территории в палатках (продолжение)

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время стихии в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей во время стихии в Сочи. Статья – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (читайте далее)

Закрыты пляжи и гуляет ротавирус: Что происходит в курортной столице России и когда можно будет купаться и загорать

Пляжи Сочи пока закрыты для купания. Правда, не везде. В центре курорта будто и не было разгула стихии. Поэтому тут туристы гуляют по набережным и загорают на берегу (читайте далее)

Видео спасения унесенных в море людей в Сочи

Над Черным морем в Лазаревском районе Сочи с утра 24 июня кружат вертолеты. Мощным грязевым потоком несколько часов назад здесь унесло две легковушки. Люди приехали семьями из Ставропольского края и поселились в палаточном лагере поблизости. Когда накануне объявили штормовое предупреждение, они не поверили, что обычный летний дождь может превратиться в катастрофу (продолжение)