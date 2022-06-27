В МЧС предупредили о смерчах в Черном море 27 и 28 июня в Сочи

Жители и туристы ранее сняли в Сочи смерч, вышедший на сушу

В Краснодарском крае не первый день действует штормовое предупреждение. На регион обрушилась непогода – территории из-за обширного циклона заливает обильными дождями, а шквалистый ветер сносит все на своем пути.

Совсем недавно в Сочи образовался огромный смерч. Воронка вышла из моря на сушу и разрушила прибрежный аэрарий. От буйства непогоды тогда никто не пострадал - ущерб стихия нанесла лишь владельцам кафе.

Но благоприятных прогнозов жителям и гостям курорта пока не сообщают. Так, в Черном море вновь возможно формирование смерчей.

- В период 15:00 – 16:00 27 июня и до конца суток, а также ночью и утром 28 июня на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К слову, хорошим прогнозом пока не радуют жителей и туристов всего Краснодарского края. Синоптики предупреждают, что до конца недели погода точно не успокоится.

- Циклон обширный, занял он всю территорию края, включая Азовское побережье, - рассказывала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Ничего хорошего не ждем. 27 и 28 июня в крае сохраняется штормовое предупреждение.

Кроме возможных смерчей, в регионе напоминают о повышении уровня воды в реках. А жителей и гостей просят воздержаться от поездок в горы.

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