Грязь выгребают лопатами. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 27 июля начался сильный ливень. Жители и туристы курорта почти не спали. В Лазаревском районе с трех часов утра звучали сирены. Люди переживали за свое имущество, ведь в прошлый раз большое количество машин после потопа превратилось в груду металла. Ливень сопровождался грозой и молниями.

У «Комсомольской правды» - Кубань» появилось видео потопа после дождя в Сочи 27 июля 2022. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов. В результате были затоплены 10 придомовых территорий. Сейчас местные жители вычерпывают грязевые воды из подвалов.

С утра специалисты коммунальных служб расчищают дороги, тротуары. На помощь приходят и обычные жители. Горожане убирают всю принесенную потоками воды грязь, приводят в порядок придомовые территории. На записи видно, какой ущерб принес очередной потоп. Люди лопатами выгребают грязь, везде разбросан мусор и различные железяки с палками. Из домов невозможно выйти – у подъездов образовались озера.

Рабочие устраняют последствия потопа. Фото: Олег УМАРОВ

В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Дежурные бригады оперативно устранили препятствие. Движение по федеральным трассам А-147, А-148 и А-149 в административных границах Сочи на данный момент осуществляется в штатном режиме.

Из-за сильного ливня, дождя и грозы в Сочи 27 июля 2022 почва сильно переувлажнилась и склоны подмыло. В итоге на рельсы сошел сель. Поезда были задержаны на 4 часа.

Подъезды затоплены. Фото: Олег УМАРОВ

Администрация контролирует ликвидацию последствий потопа после ливня с грозой. Мэр Сочи лично выезжал в Лазаревский район.

- Пострадавших, по предварительным данным, нет. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно. Оперативный штаб продолжит работать в круглосуточном режиме, пока будет хоть небольшая угроза для наших жителей и туристов, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи штормовое предупреждение по ливням действует до конца суток 27 июля.

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