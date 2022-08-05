Роспотребнадзор опубликовал полный список безопасных пляжей на курортах Краснодарского края

Насладиться морским воздухом и спастись от жары можно на территории 330 берегов Кубани
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Роспотребнадзор назвал самые безопасные и чистые пляжи Краснодарского края. Вода в Черном море прогрелась до комфортных значений. Насладиться морским воздухом и спастись от жары можно на территории 330 мест для купаний в курортном крае.
В Сочи жители и гости курорта могут посетить сразу пять пляжных зон. Лучшими Роспотребнадзор признал «Маяк», «Ривьеру», «Дагомыс», «Одиссею» и «Жемчужину Сочи».
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», лидирует по безопасным для купания пляжам Анапа. Здесь отдыхающие могут разгуляться и найти свой райский уголок среди девяти мест: «40 лет Победы»«, Сукко», «Санта Фе», «Высокий Берег», «Джемете», «Витязево», «Южный берег», «Благовещенский», «Малая бухта».
Отдыхая в Туапсинском районе, курортникам стоит присмотреться к пляжу детского центра «Орленок», «Прометею», а также «Гелиосу».
Лидерами в Геленджикском районе стали «Сады Морей», «Лермонтовский», «Метрополь» и пляж «Бетта».
Кроме того, в Роспотребнадзоре дали рекомендацию отдыхающим думать о безопасности и купаться только в специально отведенных местах.
- Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, употреблять бутилированную воду и не пить из неизвестных источников, не брать с собой скоропортящиеся продукты и протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфеткам, - рассказали в ведомстве.
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