«Не мог проехать мимо». Жители Сочи спасали людей из бурных потоков воды во время потопа

Роберт Раганян перевозил людей через реку. Фото: администрация Сочи

В Сочи в ночь на 24 июля обрушилась стихия. Река вышла из берегов, а бурные потоки воды сносили все на своем пути. Более 100 машин превратились в груду металла. Всю ночь работали службы спасения и эвакуировали жителей и туристов курорта из опасных зон.

Но помогали сочинцам и гостям не только подготовленные и обученные люди. Обычные местные жители приходили на помощь горожанам.

Так, Роберт Раганян возвращался домой после работы, когда на Сочи обрушился залповый ливень. Проезжая мимо реки, мужчина заметил, как на одном из берегов стояли люди. Вода отрезала их от дороги. Женщины с детьми и мужчины не могли самостоятельно перебраться в безопасное место. Роберт принял решение перевезти всех с одного берега на другой на своей машине.

- У меня УАЗ. Машина подготовлена для гор. Поэтому она могла справиться и с рекой. Добравшись до людей, забил полную машину. И начал перевозить на другую сторону. Сначала взял женщин и детей, а во время четвертой ходки забрал и мужчин, - рассказывает местный житель Сочи Роберт Раганян.

Машина, на которой Роберт перевозил людей. Фото: личный архив Роберта Раганяна

Мужчина четыре раза переезжал через реку, чтобы спасти людей. С каждой минутой воды становилось все больше. Во время последней ходки машина почти плавала в реке.

- Я бы вернулся еще, но воды было по лобовое стекло, - утверждает местный герой. - К тому же, машина немножечко сломалась. Восстановить в тот вечер сразу же ее не получилось.

Роберт Раганян за один час перевез 32 человека. На помощь к нему пришел другой местный житель – Фируз Гафоров. Мужчина приехал на эскалаторе и тоже перевозил людей.

- Он около 50-60 человек перевез, - уверяет Роберт Раганян.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский лично поблагодарил Роберта Раганяна и вручил ему почетную грамоту. Фируз Гафоров, к сожалению, не смог прийти.

Александр Комаров и Антон Волков после потопа в Сочи в ночь на 24 июля тоже стали местными героями. Мужчины спасли людей из бурной реки, которая уже образовалась на улице Клубничной.

- В тот вечер я находился дома. Посмотрев в окно, увидел, что на улице уже река. Моя машина была припаркована выше по улице. Решил выйти и посмотреть, что происходит и поплывет ли моя машина. Выйдя на крыльцо, я услышал крики. Кто-то кричал, но в темноте сразу не определил силуэты людей, - рассказывает местный житель Сочи Александр Комаров.

Александра Комарова лично наградил мэр Сочи. Фото: администрация Сочи

Мужчина заметил троих людей, которых понесло бурным потоком воды на улице Клубничной. Рассчитав силы, Александр понял, что самому лезть опасно. Тогда мужчина позвал парня на крыльце. Им оказался Антон Волков. Мужчины вместе начали вытаскивать людей из воды. Потерпевшие остались живы, хотя одна девушка была уже почти без сознания. Стоит отметить, что рядом проезжали машины. Неизвестно, что бы стало с людьми в бурном потоке воды.

Водитель автобуса Саид Усубян 23 июля работал на маршруте № 25. Транспорт, наполненный людьми, попал в поток воды на улице Донской. Благодаря своевременным действиям и правильным решениям водитель смог уберечь взрослых и детей. Никто из пассажиров не получил травмы.

- Потоки воды были мощными. Все мое внимание было направлено только на дорогу. К счастью, ни во что не врезались, - рассказывает Саид Усубян.

Саиду Усубяну вручили почетную грамоту. Фото: администрация Сочи

Всех местных жителей мэр Сочи лично поблагодарил за проявленное мужество. Героям были вручены почетные грамоты.

Ранее сообщалось, что Алексей Копайгородский наградил всех спасателей и полицейских, которые эвакуировали людей во время потопа.