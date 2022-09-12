Мягкие игрушки, цветы и записки: как сейчас выглядит дом Шатунова в Сочи

Дом Юрия Шатунова на сегодняшний день. Фото: Олег УМАРОВ

Юрий Шатунов еще много лет назад получил дом на берегу Черного моря. Небольшой особняк появился у звезды «Ласкового мая» в поселке Барановка в Сочи. Раньше здесь гремели вечеринки. Однако потом певец забросил свой дом. Тем более Шатунов переехал в Германию.

Звезда «Ласкового мая» всегда с теплотой вспоминал Сочи. Он надеялся еще приехать на курорт. Поэтому певец не спешил продавать дом.

Раньше здесь гремели вечеринки. Фото: Олег УМАРОВ

На сегодняшний день особняк Шатунова представляет собой печальное зрелище. На территории сада появились сорняки, появилась «колючка», заржавели ворота. Несмотря на плохое состояние дома, рыночная стоимость жилья Юрия Шатунова более 15 миллионов рублей.

К слову, у ворот особняка лежат игрушки, цветы и записки. Также фанаты певца обратили внимание на то, что его дом достаточно скромный. Недвижимости Юры Шатунова в Сочи совсем не похож на особняк звезды. Старенький, неказистый, хотя и в два этажа. Зато виды из окна открываются потрясающие – на город, а в ясную погоду и море видно.

Дом Юры Шатунова скромный и незаметный. Фото: Олег УМАРОВ

Стоит сказать, что рядом с незаметным домом стоит шикарный особняк. Здесь только заканчивают стройку. Однако можно было бы предположить, что именно этот дом из белого кирпича принадлежит Юрию Шатунову. Но владения певца находятся за небольшим забором, который зарос плющом.

- Юра сам же из детского дома, да и простой вроде мужик был, не гнался за дороговизной, вот и не нужны ему были шикарные хоромы, - обсуждают недвижимость певца строители. Они возводят дом в паре метрах от жилья Шатунова. – Мы тут уже почти год работает, ни разу не видели, чтобы к этому дому кто-то подъезжал. Ворота постоянно закрыты.

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