Выехал последним, спасал мирных жителей. Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко вывозил на своей машине людей из зоны обстрелов ВСУ

Бывший мэр Краснодара сейчас возглавляет кабмин Харьковской области. Фото: скриншот видео

Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко, который с конца августа занимает пост главы Совета министров Харьковской области, рассказал об эвакуации жителей из города Купянска. Обстрелы ВСУ стали частыми, и администрация приняла решение вывести людей из безопасной зоны.

- Как только была получена информация о выводе войск, мы сообщили гражданам, что нужно выезжать. Автомобилями администрации и личным автотранспортом эвакуировали часть населения на безопасную территорию, а далее на пункты пропуска Российской Федерации. Никакого отбора не было. Кто пожелал уехать, вывезли. Было сделано максимально возможное, - отметил глава Совета министров Харьковской области.

Линия фронта стала подбираться к освобожденному Купянску 7 сентября. Мирный город готовился к отопительному сезону, дети пошли в школы, но, чтобы спастись, люди были вынуждены бежать. Часть сотрудников администрации уехала вместе с ними. Андрей Алексеенко покинул Харьковскую область 11 сентября, уезжал последним с российскими военными. С собой в автомобиль посадил жителей города.

- Все эти дни он занимался восстановлением систем жизнеобеспечения после обстрелов. Свет, вода, эвакуация населения. А ночью, когда начали выводить войска, спасал людей. Мост через реку Оскол уже был разрушен. Людям помогали перебраться и вывозили из зоны боев. На своей машине Алексеенко так спас по сути несколько десятков человек, - сообщает журналист Андрей Гусий.

По информации Гусия, автомобиль Андрея Алексеенко был расстрелян, находившихся внутри водителя и пассажиров спасла броня. Колеса спустило, но все же они смогли добраться до места, где уже не стреляли.

- Можно сказать чудом выскочили. На проселочной дороге напоролись на танки ВСУ, шедшие со стороны Шевченково. По бронированному автомобилю они стреляли прямой наводкой, - отмечает Гусий.

Сейчас в Краснодарском крае находятся эвакуированные женщины и дети из Харьковской области. Их разместили в санатории. Также на отдыхе до сих пор остаются школьники. На Кубани они будут жить, пока не нормализуется обстановка на Харьковщине.

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