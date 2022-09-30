Сколько получат мобилизованные жители Краснодарского края

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Выплаты мобилизованным в Краснодарском крае 2022 начнутся уже в ближайшее время. Помимо основного довольствия, они получат единоразовые выплаты. Они положены людям, которые получили повестки и отбыли в воинские части.

- Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей, – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Эти деньги уйдут на нужды семей мобилизованных. Об этом заявил Алексей Чугункин, заместитель военного комиссара Краснодарского края.

- Человек сам может написать заявление, кому перечислить деньги, – сказал он.

Выплаты мобилизованным в Краснодарском крае 2022 включают в себя и ежемесячное жалование. Его размер составит не менее 180 тысяч рублей.

- Они приравниваются к контрактным военнослужащим. Денежное довольствие и соцвыплаты такие же. Минимальная ставка рядового – 180 тысяч в месяц, - сказал Чугункин.

Отметим, что сумма выплат мобилизованным в Краснодарском крае 2022 зависит от должностей, воинских званий и тарифных разрядов. Поэтому максимального размера жалования не существует.

Уже известно, что выплаты будут поступать на счета мобилизованных на Кубани один раз в месяц – с 1 по 10 число. Но в редких случаях возможные небольшие задержки – до 20-го числа. Они объясняются наплывом должностей.

Также выплаты мобилизованным в Краснодарском крае 2022 будет выплачивать бывший губернатор Кубани Александр Ткачев. Он пообещал ежемесячную прибавку 300 людям. Каждый месяц они будут дополнительно получать по 25 тысяч рублей.

Суммарный объем помощи от Александра Ткачева составит не менее 90 миллионов рублей на год.

Также дополнительные выплаты ждут мобилизованных жителей Сочи. Они получат по 25 тысяч рублей от Рубена Татуляна. Президент федерации спортивной борьбы стал участников флешмоб, запущенного Маргаритой Симоньян. Она предложила обеспеченным людям выбрать определенное количество призывников и выплачивать им сумму, которую они могли бы себе позволить.

- Рубен Татулян присоединился к моему флешмобу и будет выплачивать ежемесячно по 25 000 рублей напрямую 50 семьям мобилизованных из Сочи, - сообщила в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.