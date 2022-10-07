Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев извинился перед фанатами

Константин Легостаев

Отдых в Сочи певцу Константину Легостаеву запомнится надолго. Его исчезновение во время ночного морского заплыва не на шутку взволновало фанатов и знакомых исполнителя. Легостаева успели мысленно похоронить, как через сутки его нашли живым.

Перед отъездом из Сочи Легостаев записал видеообращение, он извинился перед поклонниками и поблагодарил всех, кто переживал.

- Я покидаю город Сочи я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, понимание, за ваше терпение. Хочу вам сказать: простите меня, пожалуйста, за тот нервяк, который я вам доставил. Никогда не знаешь, оказывается, что и где с тобой может произойти. Я долго думал и хочу вам сказать, что все мы должны ценить каждого из нас, уделять внимание общению чаще и просто так. Не из-за того, что что-то произошло с кем-то, потому что сейчас такое время, что надо жить сегодняшним днем. Берегите себя, храни вас всех Господь Бог! - завершил монолог певец.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что несколько часов знакомые и друзья обрывали звонками телефон Легостаева, а супруга от неизвестности рвала на себе волосы. Он не выходил на связь с вечера и всю ночь. Легостаева заметили только на следующий день днем обычные прохожие. Он прогуливался по одной из улиц курорта: живой и здоровый. Именно очевидцы и сообщили о «потеряшке» в полицию, которую, как оказалось, зря подняли на уши.

Многие считают – что это просто был такой пиар-ход. Потому что именно в день пропажи Легостаева вышла в свет премьера его новой песни. Эту версию, как одну из возможных, рассматривают и правоохранители.

Эксперты утверждают, что человек, действительно, может провести в море несколько часов, несмотря на шторм. Но в день пропажи вода в море была 23 градуса, комфортной для купания, море штормило слегка, пляжи не были закрыты.

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