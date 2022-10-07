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Общество7 октября 2022 14:13

Водитель Ксении Собчак, с которым она попала в смертельное ДТП в Сочи, получил два года колонии

Шофер телеведущей раскаялся в суде, однако его все-таки отправили за решетку
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Пока идет судебное следствие, Олег Цой сидит под домашним арестом.

Пока идет судебное следствие, Олег Цой сидит под домашним арестом.

Водитель Ксении Собчак, с которым она попала в ДТП в Сочи, получил два года колонии. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 7 октября в Адлерском районном суде состоялось очередное заседание по резонансному уголовному делу, где Олег Цой выступил с последним словом. Напомним, его задержали после смертельной аварии, которая случилась 9 октября 2021 года в Красной Поляне.

Как полагает следствие, тогда 40-летний Олег Цой вез телеведущую в аэропорт после корпоратива. Чтобы обогнать впереди идущий автобус, выскочил навстречу, где ехал Volkswagen. В этой аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще двое - 27-летний водитель Роберт Гедян и 30-летняя Оксана Садовник получили серьезные травмы.

Олег Цой, которому следователи предъявили обвинения, на время судебных разбирательств находится под домашним арестом. Стоит сказать, за все время запрет он не нарушал - выходит из дома он лишь для посещения заседаний. Слушания, напомним, идут с декабря, правда, их не раз откладывали из-за не явки свидетелей и потерпевшего.

Свою вину Олег Цой признал еще до суда.

Свою вину Олег Цой признал еще до суда.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большинство выступлений свидетелей в итоге проходили по видеоконференцсвязи. На данный момент все доказательства исследованы - в сентябре началась завершающая стадия процесса. И, наконец, с последним словом выступил Олег Цой.

После этого судья отправился в совещательную комнату, где и поставил точку в громком деле.

- В судебном заседании Цой полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения о потерпевших, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. С учетом всех обстоятельств ему дали 2 года тюрьмы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил, а значит Олег Цой может его обжаловать.

Отметим, что Олег Цой с самого начала разбирательств не отрицал свою вину и заявил, что готов понести наказание за случившееся. Ксения Собчак, которая проходит по делу как свидетель, уже заявила, что не будет предъявлять никаких исков. А вот пострадавшая Оксана Садовник настроена иначе - она будет требовать от водителя 3 миллиона рублей: два — долг семьи за спецборт, которым женщину транспортировали в Москву, и миллион моральной компенсации. Известно также, что Антон Тарасов, бывший муж погибшей Екатерины, пока не заявлял иск о компенсации.

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