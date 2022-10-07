Водитель Ксении Собчак, с которым она попала в смертельное ДТП в Сочи, получил два года колонии

Пока идет судебное следствие, Олег Цой сидит под домашним арестом.

Водитель Ксении Собчак, с которым она попала в ДТП в Сочи, получил два года колонии. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 7 октября в Адлерском районном суде состоялось очередное заседание по резонансному уголовному делу, где Олег Цой выступил с последним словом. Напомним, его задержали после смертельной аварии, которая случилась 9 октября 2021 года в Красной Поляне.

Как полагает следствие, тогда 40-летний Олег Цой вез телеведущую в аэропорт после корпоратива. Чтобы обогнать впереди идущий автобус, выскочил навстречу, где ехал Volkswagen. В этой аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще двое - 27-летний водитель Роберт Гедян и 30-летняя Оксана Садовник получили серьезные травмы.

Олег Цой, которому следователи предъявили обвинения, на время судебных разбирательств находится под домашним арестом. Стоит сказать, за все время запрет он не нарушал - выходит из дома он лишь для посещения заседаний. Слушания, напомним, идут с декабря, правда, их не раз откладывали из-за не явки свидетелей и потерпевшего.

Свою вину Олег Цой признал еще до суда.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большинство выступлений свидетелей в итоге проходили по видеоконференцсвязи. На данный момент все доказательства исследованы - в сентябре началась завершающая стадия процесса. И, наконец, с последним словом выступил Олег Цой.

После этого судья отправился в совещательную комнату, где и поставил точку в громком деле.

- В судебном заседании Цой полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения о потерпевших, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. С учетом всех обстоятельств ему дали 2 года тюрьмы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил, а значит Олег Цой может его обжаловать.

Отметим, что Олег Цой с самого начала разбирательств не отрицал свою вину и заявил, что готов понести наказание за случившееся. Ксения Собчак, которая проходит по делу как свидетель, уже заявила, что не будет предъявлять никаких исков. А вот пострадавшая Оксана Садовник настроена иначе - она будет требовать от водителя 3 миллиона рублей: два — долг семьи за спецборт, которым женщину транспортировали в Москву, и миллион моральной компенсации. Известно также, что Антон Тарасов, бывший муж погибшей Екатерины, пока не заявлял иск о компенсации.

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