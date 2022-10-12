Судья Елена Хахалева Фото: из личого архива Елены Хахалевой

Экс-судья Елена Хахалева, которая прогремела на всю страну после шикарной свадьбы дочери, где выступали именитые артисты, залегла на дно. Вот уже полгода о ней ничего не слышно. Напомним, в декабре 2021 года она покинула территорию России. В то время в Высшей квалификационной коллегии судей решалась ее судьба. Следком России просил «добро» на возбуждение дела против Хахалевой. Дело в том, что ведомство не может самостоятельно возбуждать дела против судей, в том числе бывших. Требуется разрешение коллегии, и они его дали. В итоге Хахалева стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.

Однако за пару дней до этого решения Елена Хахалева, словно почувствовала, что запахло жареным, и поспешила уехать из страны. По данным спецслужб, она улетела в Ереван. Однако Армения конечной точкой маршрута у экс-судьи не стала. По информации силовиков, Елена Хахалева сейчас находится в Грузии. И, судя по всему, возвращаться в Россию бывшая судья не планирует. Интерпол ее розыском не занимался, потому никакой сложности в пересечении границ у экс-судьи не было.

- Беглецы стараются не только выехать в те страны, которые не выдают преступников, но и полностью затеряться в них, - делится предположением с «КП» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Несмотря на то, что в Грузии давно произошла смена власти, все же пока дипломатические отношения между странами так и не восстановлены. На все запросы об экстрадиции Россия, как правило, получает отказы.

Напомним, что сейчас Елена Хахалева арестована, правда, заочно. Такая мера пресечения будет избрана после того, как женщину задержат.

Расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении нее, также продолжается. По версии следствия, бывшая служительница Фемиды прогуливала работу в Краснодарском краевом суде, при этом в табелях отсутствие зафиксировано не было. За 127 дней прогулов она незаконно получила 1,19 млн рублей зарплаты.

- На данный момент в отношении Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», а также ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», - уточняют kp.ru в СК России.

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