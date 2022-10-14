Бывший судья может избежать наказания, если его признают психически невменяемым в момент смертельного ДТП в Краснодаре

В тот день камера зафиксировала Захарчевского. Фото из материалов дела

Следствие по делу о смертельном ДТП в Краснодаре назначило психолого-психиатрическую экспертизу главному его фигуранту бывшему (теперь уже) судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому. Он сам через адвоката настоял на этом. Водителя Land Cruiser, который в апреле 2020 года на скорости ударил 28-летнего велосипедиста и уехал с места аварии, могут признать невменяемым. Причем как раз в момент ДТП.

- Будучи неоднократно допрошенным в качестве обвиняемого, Захарческий Ю. В. показал, что обстоятельств дорожно-транспортного происшествия не помнит, - говорится в материалах дела.

А значит, бывший судья может избежать наказания.

- Признание невменяемости даст возможность фигуранту уголовного дела Юрию Захарчевскому избежать уголовного наказания, - прокомментировал "КП" - Кубань" адвокат семьи Данила Юханова Алексей Иванов.

К слову, представитель семьи подал ходатайство о своем присутствии во время экспертизы Захарчевского и задал дополнительные вопросы для специалиста, который будет ее осуществлять. Но следствие отказало им в этом.

- Сомнений в объективности эксперта у следствия нет, потому присутствие при проведении экспертизы излишне, - ответили в ведомстве на ходатайство адвоката.

Между тем, Юрий Захарчевский после аварии, на своей неадекватности во время которой он настаивает, еще почти два года работал судьей Краснодарского краевого суда. А значит, вел судебные процессы и вершил судьбы людей. В случае, если экспертиза на невменяемость даст положительный результат, обоснованность решений судьи в этот момент его жизни тоже потребует изучения.

Напомним, Юрий Захарчевский подал в отставку накануне заседания Квалификационной коллегии судей, где было дано разрешение возбудить в отношение него уголовное дело. И один только этот факт указывает на последовательность действий обвиняемого, а не на его невменяемость.

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