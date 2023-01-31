Не исключено, что пользовались свечками: Дом многодетной семьи, где при пожаре погибли трое детей, отключили от света за долги

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Трагедия, унесшая жизни троих малышей, 5-месячных близнецов и 3-летней девочки, произошла в поселке Октябрьском Курганинского района 29 января. Пострадавшие сестры 7 и 12 лет продолжают находиться под наблюдением врачей в районной больнице, а 39-летнюю мать экстренно госпитализировали в Краснодар. Выжившие идут на поправку.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в момент трагедии отца детей не было дома. Позже выяснилось, что мужчина был арестован за двое суток до случившегося за повторную езду на машине в пьяном виде.

Предварительными причинами страшного пожара называлась замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем. Но дело в том, что дом многодетной семьи, где при пожаре погибли трое детей, был отключен от электроэнергии за неуплату. Об этом сообщил глава района.

- Семья, в которой погибли трое малышей, не находилась на профилактическом учете, но домовладение было отключено от потребления электроэнергии за неуплату, - написал в соцсетях глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Эксперт пояснил «КП» - Кубань», почему в случае полного отключения дома от света короткое замыкание не стоит исключать.

- Короткое замыкание могло произойти, если электроэнергия воровалась. То есть после отключения ресурсоснабжающей организацией дом могли подключить кустарными методами с нарушениями, криво-косо. Тогда могло запросто случиться ЧП, - сообщил энергетик Владимир Горбунов.

Специалист добавил, что пожарно-техническая экспертиза установит факты использования в доме свечей, керосиновых ламп и безопасным ли образом отапливалась печь дровами.

Напомним, после пожара возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место для разбирательств направлены лучшие следователи. Также будет дана оценка бездействию контролирующих органов, а также органов системы профилактики.

После трагедии в Курганинском районе поручили провести профилактические беседы среди многодетных и малообеспеченных семей.

- Я считаю, что необходимо принимать более жесткие меры к злостным нарушителям противопожарной безопасности, которые выявляются накануне отопительного сезона в ходе комиссионного обследования семей, находящихся в трудных жизненных условиях или социально-опасном положении. Поручил провести внеплановые рейды районной комиссии, в первую очередь по многодетным семьям, в которых имеются проблемы с уплатой за газо-и электроснабжение, - сказал глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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