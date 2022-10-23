После трагедии: жители Ейска получают выплаты и забирают вещи из пострадавших квартир

На компенсации жителям пострадавшего дома выделено 67 млн рублей из бюджета.

Первые 74 жильца дома, пострадавшего после крушения самолета Су-34 в Ейске, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Еще 110 заявлений оформлены, в ближайшее время единовременная материальная помощь поступит на счета людей.

По 10 тысяч рублей получат все жители дома по ул. Коммунистическая, 20/1. Сейчас выплату получили 319 жильцов, подготовлены документы на 409 человек. Всего на эту выплату приняли 792 заявления.

- На компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 млн рублей, - сообщили в Оперативном штабе региона.

Кроме этих выплат жители могут получить по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей при полной утрате имущества на каждого члена семьи, по 200 тысяч рублей за легкий вред здоровью и по 400 тысяч рублей за тяжелый и средний вред здоровью. Родственники погибших получат по 1 млн рублей.

Тем временем жители многоэтажки впервые с момента трагедии заходят в свои квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости. В наиболее пострадавших 2 и 3 подъездах разрешена к посещению 61 квартира, 4 человека не живут по прописке.

- Вопрос посещения квартир с ними решат в индивидуальном порядке. Жителей пускали в соответствии с графиком. Их сопровождали сотрудники МЧС и МВД, помогали волонтеры, - отметили в Оперштабе.

В свои квартиры после трагедии вернулись 547 человек.

Из Ейской районной больницы 22 октября выписали троих пострадавших, еще 7 пациентов средней степени тяжести находятся под наблюдением медиков. Один ребенок переведен в детскую краевую клиническую больницу. Пока он находится в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 им. Очаповского проходят лечение 4 пациента, из них один ребенок, в перинатальном центре Краснодара беременная женщина.

Чудесное возвращение кота Яшки

Полицейский Денис Середенко шестые сутки дежурит у пострадавшего дома. Когда он поднялся на 9 этаж в четвертом подъезде с обходом, то сразу заметил взрослого кота. Рыжик забился в один из углов, был очень напуган и обессилен – шутка ли, не ел почти неделю. Сержант вынес пушистика на улицу, а через некоторое время отыскалась хозяйка. К счастью, она не пострадала, и значит, Яшка сможет снова вернуться домой.

Полицейский нашел кота Яшку. Фото: Телеграм-канал Романа Бублика

- Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали. А вот теперь один из них нашелся, - рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

Хозяйка обнимает своего пушистика. Фото: Телеграм-канал Романа Бублика

Пожилая женщина, увидев рыжего пушистика, поспешила к нему. Уже через мгновенье кот вырвался из рук полицейского и бросился к своей хозяйке.