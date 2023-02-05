Пятнистая любовь, скандал и интриги. Раскрыта тайна прошлого редкого леопарда Чери

Чери стала самой важной кошкой для проекта. Фото: t.me/leopardcenter

Это сейчас Чери с Алоусом считают самой результативной парой сочинского центра восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Но если бы не своеволие местной команды, пятнистой семьи и не было бы вовсе. Сотрудники центра рассказали о том, какие скандалы и интриги раздирали этот уникальный проект, равного которому в мире нет до сих пор.

- У нас были трудные времена, и зачастую команда Центра считалась «оппозицией», а наш руководитель Умар Аубекирович Семенов - персоной нон грата, - рассказывают бывшие подчиненные Умара Семенова, который умер осенью 2022 года.

Чери - самая плодовитая кошка центра восстановления популяции леопардов на Кавказе. Фото: t.me/leopardcenter

Краснокнижную самочку леопарда Чери доставили в Сочи из Ирана в 2010 году. Трехлетнюю иностранку выловили в дикой природе и на нее у сочинских экспертов были грандиозные планы. Хищницу прочили в пару привезенному из Туркменистана самцу Алоусу. Этот первый в мире дикий леопард, которого удалось адаптировать к вольерным условиям.

Как вдруг известие – Чери тут транзитом и ее ждут в европейском зоопарке. На знакомства кошки с представителями ее вида мужского пола было наложено вето.

- Мы намерено нарушили все предписания и должностные инструкции и свели Чери с Алоусом, чтобы сорвать планы по передаче этой пары в европейский зоопарк. Говорить о последствиях, которые нас ждали думаю не стоит, - вспоминают сейчас в центе восстановления леопардов.

С начала проекта самка принесла 13 котят. Фото: t.me/leopardcenter

Скандал был оглушительный! Как и последующий затем успех. Впервые в мире ученым удалось успешно адаптировать диких леопардов к вольерным условиям, сформировать пару и получить от них детенышей. С 2013 года у Чери и Алоуса родилось 13 котят! И все они, в отличие от потомства другой пары леопардов зоопаркового происхождения, показали прекрасные результаты адаптации в дикой природе.

- Никто не сможет оспорить тот факт, что именно благодаря ей наш амбициозный проект не утонул в пучине политических интриг и уверенно становится самым выдающимся достижением на мировой природоохранной арене, - подтверждает сейчас руководитель Центра Николай Воронин.

Именно материнские инстинкты Чери в свое время подсказали ветеринарам центра как правильно обустраивать вольеры для самок с потомством. Сейчас многодетная пятнистая мать воспитывает двойню Терека и Рицу. Полугодовалых малышей уже перевели во взрослый вольер, где началась их подготовка к вольной жизни.

Вместе с Чери они создали гармоничную пару. Фото: t.me/leopardcenter

Кстати, вольеры сконструированы таким образом, чтоб их хищные обитатели месяцами могут не видеть человека. Все наблюдение идет с помощью видеокамер, на которые животные уже не обращают внимания. А между ограждениями прогуливаются дикие звери – кабаны и олени.

- На территории между вольерами ходят олени и кабаны, это чтобы котята учились охотиться. Мы здесь для того, чтобы психологически разгружать животных, - рассказывают глава центра Николай Воронин. - Вот вы видели, как в зоопарках животных мечутся по клеткам? Это значит у них крыша уже едет. Наши так себя не ведут. У них все хорошо.

Алоус стал первым диким леопардом в мире, которого адаптировали к вольерным условиям. Фото: t.me/leopardcenter

Сейчас на территории Центра проживают 11 леопардов – четверо детенышей и три взрослые пары животных. Летом 2023 году в дикую природу Северной Осетии будут выпущены двухлетние Ачипсе и Чилмас, полученные от Шивы и Филоу. Также там уже обитают выпущенные годом ранее Лео, Хоста и Лаура.

К 2030 году в горах Кавказа число леопардов планируется увеличить до 50 особей. Причем, это будут это не только рожденные и выращенные в центре леопарды. Ученые рассчитывают, что начнется естественный прирост хищников. Правда, пока никто из живущих на свободе сочинских кошек не пожелал вступить в отношения и принести первое дикое потомство.

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