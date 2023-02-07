Последствия урагана в Геленджике 7 февраля 2023: Многотонные яхты просто легли под ветром

Яхты будут ремонтировать. Фото: t.me/navetru23

Вторые сутки непогода продолжает испытывать на прочность Черноморское побережье. Перед порывами не могут устоять ни многоэтажки, с которых слетает кровля, ни деревья, ни заборы.

Местные жители помогают коммунальщикам. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике резкие порывы ветра более 40 м/с перевернули лодки, весом около тонны словно они ничего не весят. Владельцы яхт-клуба назвали последствия разгула стихии жуткими.

- Наш парусный клуб пострадал не меньше, чем другие площадки в городе. Прогноз был известен, команда клуба готовилась, яхты были привязаны и укреплены, но всё равно их сдуло, к нашему сожалению, - делятся впечатлениями яхтсмены.

Сразу шесть яхт, которые были привязаны и укреплены на берегу, опрокинуло порывом урагана. Сломана одна мачта, на корпусах яхт есть трещины. Владельцы яхт стараются держаться оптимистично, говорят, что все повреждения устранимы.

- Две яхты остались в море. Они пока не пострадали. Команда клуба устраняет последствия. Мониторим фактическую погоду, - в клубе говорят, что в ближайшие несколько дней им придется ночевать на работе.

Деревья повредили детские площадки. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Из-за порывов ветра в городе повалены деревья и остановочные павильоны. В нескольких населенных пунктах второй день не электроэнергии.

- Точечные отключения электроэнергии начались со вчерашнего дня, в ночь ситуация ухудшилась. Повреждены линии электропередач и в городе, и в округах, - рассказал глава города-курорта Алексей Богодистов. Аварийные бригады работают с 5 утра. Сейчас на территории курорта с последствиями непогоды борются 152 коммунальщика и 31 единица техники. Еще 15 электро-монтажных бригад, в составе 58 специалистов, занимаются оперативным восстановлением сети электроснабжения.

Большегрузам запретили передвижение. Фото: пресс-службы ГИБДД по Краснодарскому краю.

На перевале под Геленджиком из-за норд-оста застряло более 50 большегрузов. Движение фур и грузовиков в сторону Новороссийска ограничено.

- В связи с ухудшением погодных условий все несущие службу наряды ДПС нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения, - сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

В школах Геленджика 8 февраля отменены уроки. Норд-ост продолжает свирепствовать. По прогнозу он стихнет ближе к четвергу.

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