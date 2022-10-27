Своими силами: как работает льготная ипотека на строительство дома в Краснодаре

Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждая семья рано или поздно задумывается о своем доме. Кто-то выбирает его из сотен предложений на сайтах объявлений, а кто-то решается взять инициативу в свои руки. Для тех, кто решит приобрести земельный участок и начать строительство своими силами, предлагают ипотеку на льготных условиях. Вместе с экспертами Домклик разбирались, насколько это выгодно.

Дом по цене «двушки»

Если вы давно планировали приобретение своего жилья, то сейчас самое время. Причем специалисты по недвижимости советуют обратить внимание именно на ИЖС — этот сегмент остается одним из самых устойчивых к любым переменам.

- Никаких потерь в цене за последние годы не было, но и резкого завышения стоимости не фиксировалось. Чего не скажешь о рынке многоквартирных домов, например, после пандемии, - отмечает коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко. - То есть без преувеличения можно сказать: рынок ИЖС — более стабильный.

При этом осенью 2022 года цена на дом практически сравнялась с квартирой. Так, по словам Никиты Коваленко, сейчас небольшой коттедж в пределах города можно приобрести по стоимости «двушки» в спальном районе на окраине Краснодара.

Отметим, что предложений на рынке частных домов в нашем регионе много. По данным сервиса Домклик, в актуальном списке — больше 63 тысяч объявлений. Безусловно, проще купить готовый домик, где за вас продумали все, — от фундамента до кровли с проложенными внутри инженерными коммуникациями. Но опыт многих семей показывает: возвести фундамент и стены — порой бюджетнее. К тому же каждый этап стройки вы контролируете сами, а значит исключены любые недоделки.

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Купить готовое или возвести свое?

А риэлторы говорят, что для строительства дома своими руками сейчас созданы все условия.

- Я работаю уже больше десяти лет, но такого количества программ под строительство домов и с такими преимуществами никогда не было. Именно сейчас, на мой взгляд, имеет смысл взять ипотеку. Будут ли такие условия в следующем году, неизвестно, - говорит риелтор Екатерина Кузнецова. - Причем советую обратить внимание на предложения Сбера. Этот банк на сегодняшний день предлагает самые выгодные условия.

Судите сами. Жителям Краснодара, у которых есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, доступна семейная ипотека — в Сбере ставка составляет от 5,3% годовых. А еще в 2022 году начала действовать программа для IT-специалистов — они могут рассчитывать на кредит по ставке от 4,7%. Условиями этих программ предусмотрена не только покупка квартиры, но и строительство дома. Кстати, сервис недвижимости Домклик от Сбера помогает не только подобрать подходящую программу и подать заявку на ипотеку Сбера, но и получить скидку по ставке.

- Самая востребованная программа сейчас — это ипотека с господдержкой. Популярностью она пользуется потому, что ее дают всем (кроме любителей «вторички» — прим.ред.). Семейное положение, наличие детей не играют никакой роли, как и расположение участка — можно взять землю на территории Краснодара, а можно — за его пределами. Важно, чтобы он был пуст, - говорит Екатерина Кузнецова. - При этом будущий дом можно возводить самому, а можно обратиться за помощью к строителям, не обращая внимания на их юридический статус. Ранее выдавались кредиты на постройку частных домов только при условии, что строить будут компании, аккредитованные банком. Ставка по кредиту начинается от 6,3%.

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НА ЗАМЕТКУ

Сколько стоит дом построить

По данным аналитического центра сервиса Домклик, чтобы построить свой дом, в среднем нужно 2,7 млн рублей. Эту сумму можно копить постепенно, но тогда стройка растянется на долгие годы. Избежать этого как раз и поможет льготный кредит. Сервис Домклик помогает рассчитать ипотеку на самостоятельное строительство, не выходя из дома.

Если семья собирается потратить на свое гнездышко 3 млн рублей, вложив в качестве первоначального взноса 450 тысяч рублей и оформив ипотеку на 20 лет, то ежемесячно ей нужно будет платить 18 713 рублей. Необходимый доход семьи должен быть не менее 35 тысяч рублей.

При этом заемщикам не стоит забывать о налоговом вычете, который они получат. В нашем примере он состоит из двух частей — 260 тысяч рублей (возврат части расходов на само жилье) и 252 347 рублей (13% от суммы процентов по ипотеке). Итого — «бремя долга» снизится на полмиллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

БУДЬ В КУРСЕ!

На что обратить внимание

- Важно быть внимательным при выборе участка. Если рассматривать землю под строительство дома, то это, конечно же, не центр. Но далеко не всегда жить на окраине города — хуже, чем в сердце кубанской столицы. Популярны всевозможные садовые некоммерческие товарищества. При этом вы имеете право прописки, а этот вопрос беспокоит многих, - рекомендует риелтор Екатерина Кузнецова. - Но не лишним будет проверить товарищество — нет ли перебоев с водой, со светом. Есть ли необходимые коммуникации. От этого, естественно, зависит и цена.

За сотку в СНТ придется выложить от 100 до 220 тысяч. А земля под ИЖС стоит от 170 до 250 за сотку. Все зависит от площади, чем она больше, тем меньше стоимость сотки.

- Не стоит забывать и о местоположении. Так, участки в товариществе на Кубанской набережной стоят дороже, чем в районе Ейского и Ростовского шоссе, - добавляет риелтор.

Напомним, недавно эксперты назвали лучшие районы Краснодара для покупки загородного дома или квартиры. Полный список идеальных локаций ищите здесь.

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