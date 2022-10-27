В Туапсе женщина чуть не выбросила малыша с седьмого этажа. Фото: скриншот видео.

СК показал квартиру пытавшейся выбросить малыша матери. Жуткий инцидент произошел на улице Горной в селе Агой Туапсинского района. В отношении местной жительницы уже возбудили уголовное дело. Она подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына.

38-летняя женщина живет вместе с мужем и двумя детьми в многоквартирном доме на седьмом этаже. В роковой день супруга не было рядом, что чуть не стало причиной трагедии.

- Сегодня женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна. В какой-то момент она взяла младенца и вышла на балкон. Там женщина перевесила ребенка через перила, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире, услышала крики старшей дочери. Девочка пыталась успокоить мать и отобрать малыша. К ее просьбам подключился мужчина, который тоже вышел на балкон. В это время его супруга смогла зайти в квартиру к женщине и чудесным образом забрать младенца. Также она взяла девочку и с обоими детьми ушла к себе домой.

- На данный момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. С учетом состояния фигурантки, решается вопрос о ее госпитализации в лечебное учреждение. Также об избрании меры пресечения, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте, где чуть не произошла трагедия. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры женщины. На кардах видно, что за чистотой в доме не слишком следили. Везде разбросаны вещи, не столах лежат лекарства и кучу бумаг.

По уголовному делу продолжают вестись следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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