Скалы у берегов Анапы покрылись ледяными сталактитами

Берег Анапы заледенел Фото: t.me/more_zov

В Анапе, как и не всем побережье Черного моря, бушует стихия. Курорты Краснодарского края оказались под властью циклона. Впервые с начала зимы там выпал снег, а температура воздуха опустилась сильно ниже нуля.

С вечера 5 февраля и до утра 9 февраля в регионе действовало штормовое предупреждение. Его ввели из-за ураганного ветра. На участке Анапа – Новороссийск – Геленджик он достигал 38 метров в секунду. Норд-ост разрушал все на своем пути. Он валил деревья, обрывал провода, срывал крыши домов и даже переворачивал фуры.

Волны в Черном море достигали 2,5 метров. Воду выдувало и разбрасывало на многие метры вперед. Благодаря этому на пляжах появилась настоящая зимняя сказка. Скалы у берегов покрылась толстой коркой льда, которая все больше нарастала. В итоге образовались настоящие береговые пещеры со своими сталактитами и сталагмитами.

Местные жители отправились снимать редкую красоту, ведь такое можно увидеть далеко не каждую зиму. Тем более, что скоро все это растает и на Черноморском побережье наступит настоящая весна.

- До конца рабочей недели Кубань останется под влиянием зоны повышенного давления. Температура будет медленно расти за счет солнечного прогрева, - сообщили «КП» - Кубань» в центре погоды «Фобос».

Прибрежная территория покрылась льдом. Фото: t.me/more_zov

Синоптики уточнили, что в выходные морозы пойдут на спад. Днем на Кубани потеплеет до +2 градусов. Ночью по-прежнему сохранится минус. 10 и 11 февраля на курортах будет дуть сильный ветер. Местами он будет достигать 20 метров в секунду.

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