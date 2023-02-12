Программа мероприятий на День освобождения Краснодара 12 февраля 2023 года: реконструкция исторической битвы, песни из ретро-автомобиля и свечи на окнах

Памятные мероприятия проходят в краевой столице, посвященные юбилею со дня освобождения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар празднует великое событие в своей истории. 12 февраля 1943 года, спустя шесть месяцев после вражеской оккупации, краснодарцы освободили город. В память об этих событиях в краевой столице проходят мероприятия, посвященные юбилею со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

- 80 лет назад бойцами 9-й горнострелковой дивизии был освобожден Краснодар. Во время оккупации гестаповцы истребили почти 7 тысяч краснодарцев в «душегубках» — все, кто попадал под подозрение, оказывался в машинах смерти, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Краснодар вошел в число 15 самых разрушенных во время войны городов страны. На рассвете, форсировав Кубань, наши войска ворвались в город. Взвод конной разведки водрузил алое знамя на здании крайкома партии на углу улиц Гимназической и Красной. К исходу дня после ожесточенных уличных боев Краснодар был полностью очищен от захватчиков.

Памятные мероприятия уже стартовали в городе. Возле мемориала «13 тысячам краснодарцев - жертвам фашистского террора» состоялась церемония возложения цветов.

Следующим запланирована передача частицы Вечного Огня, прибывшая из Новороссийска. Она пройдет в 12 часов на площади Памяти Героев. В это же время вдоль улицы имени Мачуги краснодарцы развернут Георгиевскую ленту. Она растянется практически на один километр.

В 14:30 на улице Красной возле сквера зазвучат патриотические песни Их исполнит народный ансамбль казачьей песни «Славица» из грузового ретро-автомобиля. После чего местные жители смогут увидеть реконструкцию боя за освобождение Краснодара. Исторический эпизод воссоздадут на пересечении улиц Красной и Гимназической. По окончанию победной битвы в сквере выступит оркестр Росгвардии РФ по Краснодарскому краю. Кроме того, с 18 до 23 часов на колесе обозрения в горпарке запустят тематическую анимацию. Увидеть ее жители и гости краевого центра смогут ежедневно до конца февраля.

- Завершится день театрализованным представлением об истории города в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Краснодар 1943. Живая история» в 19:00. Проекцию визуализируют на памятник советским воинам-освободителям города на улице Постовой, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Присоединиться к празднованию юбилея можно и не выходя из дома. В 19 часов в городе пройдет акция «Свеча памяти в каждом окне». Краснодарцы зажгут свечи и поставят на окна в память об участниках оккупации, освободителях города.

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