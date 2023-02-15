Когда же это закончится. Краснодарский край утонул в снегу, а синоптики уже предрекли новый циклон

В конце недели пробьется новый ненастный вихрь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кубань уже третий день находится во власти штормового циклона. Засыпало почти весь Краснодарский край. Режим повышенной готовности ввели в Туапсинском районе. Снег не обошел стороной даже Сочи, где выросли небывалые сугробы. На трассах пришлось перекрывать движение – дорожники не успевали расчищать проезжую часть. По данным синоптиков, за сутки на курорте выпала треть месячного объема осадков, а саму метель называют самой мощной с начала зимы. Непогода, которая бушует в крае, стихнет, но ненадолго. Синоптики уже предрекли новый циклон.

16 февраля к берегам Черного моря распространится гребень скандинавского циклона. Погода здесь улучшится, но в конце недели пробьется новый ненастный вихрь.

- 16-го числа ждем стабилизацию, но она будет кратковременной. К выходным прогнозируем новую порцию осадков и ветра, потому надеяться на серьезные улучшения в погоде не стоит, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Преобладающая дневная температура на Кубани будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. При этом в ночные часы морозы неизбежны, прогнозируют понижение отметок до минус 14-16 градусов.

- Скорость ветра будет 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, а на участке Анапа - Геленджик порывы 15-20 метров в секунду, - уточняют «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что на дорогах образовался гололед. Потому водителей просят не пользоваться автомобилями на летней резине.