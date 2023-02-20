Погодный переполох на юге страны. В Сочи критических отметок достиг уровень рек, один из мостов оказался в воде

На местах дежурят спасатели

Краснодарский край накрыли ливни, русла рек оказались переполнены. Сложная обстановка наблюдается в Горячем Ключе, Туапсинском районе и Сочи.

Так, например, в Сочи из-за сильного ливня в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений.

По данным оперштаба, в Хосте в настоящее время дежурят спасатели и представители администрации района. Движение по мосту временно ограничено, его подтопило.

- Мост расположен в низине, поэтому вода вышла на поверхность, но, по данным датчиков, пока сохраняется уровень «неблагоприятные явления». До уровня опасного явления вода еще не поднялась, - сообщили в мэрии.

В настоящее время реки из берегов не вышли. Но чтобы повысить бдительность жителей в Лазаревском районе включили сирены. Кроме того, ведется подворовой обход.

Кроме этого, известно, что в селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. Ее начнут восстанавливать после того, как закончится дождь.

В то время, как в прибрежной части Сочи идет дождь, в горной – снегопад. Из-за этого в Эсто-Садке между «Альпикой» и «Розой Хутор» сошла огромная лавина, которая сметала все на своем ходу.

- На саннобобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало ограждение, коммуникации и снежная пушка. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет, - отметили в оперштабе.

21 февраля в Сочи также ожидается дождь со снегом и усиление ветра.

- С вечера 20 февраля и до конца 21 февраля ожидается усиление ветра. Местами порывы достигнут 19-24 м/с, - сообщили синоптики.

На побережье утром и днем 21 февраля прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В предгорьях и горах ожидается мокрый снег. Местами вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Видимость в осадках составит 500-1000 м.

Сочинцам и гостям города рекомендовано находиться в непогоду дома. Выезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимним комплектом шин, запрещен.

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