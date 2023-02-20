Сирены скоро смолкнут. Синоптики озвучили окончательную дату, когда прекратятся сильные дожди в Краснодарском крае

Синоптики рассказали, когда дожди прекратят заливать регион. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активный фронтальный раздел все выходные испытывал Кубань на прочность. Ливни с грозой и пронизывающим ветром изматывали Черноморское побережье. Сразу два района края настигло стихийное бедствие. В Туапсинском районе подмыло опору моста из-за подъема уровня реки, а на федеральной трассе А-147 оползень разрушил часть дороги. По данным синоптиков, за сутки небо вылило 118 мм осадков – это почти месячная норма. Досталось и Горячему Ключу, где река Псекупс, обычно похожая на ручеек, вышла из берегов. Хотя на город выпало меньше всего осадков - 17 мм против 60 в Сочи. Заливало и Краснодар, где запустили 20 машин для откачки воды.

Прогнозы пока не утешающие - стихия обрушится с новой силой. Потому сирены в городах, где реки уже «на пределе», не смолкают.

- Под угрозой вся южная половина Краснодарского края. Особое внимание – в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, а также Апшеронском, Белореченском, Мостовском районах, где сохраняется опасность поднятия уровня воды. Следят специалисты и за реками Геленджика и Туапсинского района, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

На всей территории края прогнозируют кратковременное похолодание с ослаблением дождей и переходом их в мокрый снег. Из-за непогоды штормовое предупреждение продлили до 22 февраля включительно. Водителей просят быть внимательными на дорогах, особенно в предгорных местностях, - возможно налипание снега и гололед.

- Улучшения погоды ждем к 23 февраля. В этот день осадки ожидаются лишь в некоторых районах и они будут кратковременными. А уже далее – дождей не прогнозируем, ветер также стихнет, - добавляет Светлана Попова.

Кроме того, после затяжного периода холодной погоды, фронтальный раздел откроет дорогу в регион более теплому воздуху. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне +5-10 градусов.

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