Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, ЧП произошло во вторник 21 февраля в районе порта Новороссийска. Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозивший около трех тонн мраморной крошки, потерпел крушение. Судно во время сильного шторма буквально разломилось на две части.

Спасенных членов экипажа доставили на берег Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В момент происшествия на борту находились 11 членов экипажа. Тело одного из них достали из воды. Еще 10 человек удалось спасти. Выживших членов экипажа затонувшего сухогруза уже доставили на берег.

Одной из предварительных причин крушения сухогруза могла стать непогода. Второй из версий называют техническое состояние 42-летнего судна, принадлежавшего турецкой компании.

На место происшествия сразу выехали следователи. По факту ЧП была организована доследственная проверка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- В ходе проведенной спасательной операции все 11 членов экипажа судна были обнаружены, из них мужчина 2000 г.р. - второй помощник капитана судна, погиб. Следователями после оказания медицинской помощи потерпевшим будет проводится допрос команды судна, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

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