ЧП с сухогрузом Seamark в Новороссийске: есть ли опасность для жителей Кубани

Фото с места происшествия. Фото: Росморречфлота.

Последствия ЧП с сухогрузом Seamark, которое случилось в порту Новороссийска, не представляют угрозы для экологии и населения. Напомним, днем 21 февраля судно, находившееся на якорной стоянке на траверзе села Кабардинка по Геленджиком, начало терпеть бедствие. В условиях сильного шторма сухогруз переломился и затонул. 10 членов экипажа спасли, один человек погиб. После произошедшего начались разбирательства. А местные жители стали интересоваться, есть ли угроза. Но власти Геленджика поспешили успокоить.

- Судно перевозило груз - 3 тысячи тонн кальцита (мел), - говорится в сообщении администрации курорта. - По предварительным данным специалистов, угроза экологической составляющей отсутствует.

В Росморечфлоте также уточнили, что на борту затонувшего судна было около 7 тонн дизтоплива.

Сухогруз под флагом Палау находился на якорной стоянке. Фото: администрации Геленджика.

- Специалисты Морспасслужбы наблюдают легкую пленку нефтепродукта площадью 100 на 60 метров. Пленку тянет ветром и волной в сторону берега, - сообщили в ведомстве. - Пятно дизтоплива разбивается штормовой волной и существенной экологической угрозы не представляет.

Что касается груза, то, по данным специалистов, инертная крошка полностью безопасна для экологии. При этом суда Морспаслужбы «Меркурий» и «Николай Семенченко» по-прежнему находятся в районе затопленного судна и проводят осмотр поверхности на предмет поступления загрязнений.

Фото: Росморречфлота.

- Суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» остаются в готовности к ликвидации загрязнения в случае его обнаружения в акватории, - добавляют в Росморечфлоте.

Работы по спасению членов экипажа уже завершены. Напомним, у всех выживших людей признаки переохлаждения.

- Тело 11-го члена экипажа – второго помощника капитана - поднято без признаков жизни, - сообщают в Росморечфлоте.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте начали доследственную проверку.

- Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - добавили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как спасали экипаж сухогруза: появилось видео с места крушения судна в районе порта Новороссийска

Следователи возбудили уголовное дело после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска, где погиб человек (читайте далее)

Озвучены предварительные причины крушения сухогруза в порту Новороссийска

Высота волн в море, где потерпело крушение судно, достигает трех метров (читать далее)

Один человек погиб при крушении сухогруза в районе порта Новороссийска

Его тело достали из воды (читайте далее)

Корпус пополам. Появилась запись переговоров во время спасательной операции в Новороссийске, где затонул сухогруз

Опубликована запись переговоров во время спасательной операции в Новороссийске, где затонул сухогруз (читать далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В районе порта Новороссийска во время шторма переломился сухогруз

Экипаж эвакуировали (подробнее)