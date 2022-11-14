Причины поножовщины в Анапе 14 ноября 2022: напавший на полицейских не платил комммуналку

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В селе Цибанобалка под Анапой мужчина нанес удары ножом двум полицейским. После этого он забаррикадировался в своем доме. Из-за случившегося в населенном пункте перекрыли движение, а место ЧП оградили сигнальной лентой.

Все началось с того, что к дому 56-летнего местного жителя приехали представители энергосбытовой компании. Мужчина долгое время не платил коммуналку, поэтому его собирались отключить от сети. Специалистов сопровождали двое участковых уполномоченных полиции как раз для того, чтобы избежать возможного конфликта.

- Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его дома от электросети. Он нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. Они начали принимать меры по задержанию правонарушителя.

Местные жители рассказали, что дом мужчины штурмовали. Какое-то время из него доносились громкие звуки. Позже все стихло.

- Пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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