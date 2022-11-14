Изрезал ножом участковых, выстрелил в сотрудника СК. Мужчина, забаррикадировавшийся в доме Анапы, оказывает сопротивление больше четырех часов

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В Анапе возбудили уголовное дело на мужчину, напавшего на двух полицейских с ножом и выстрелившего в сотрудника СК. Инцидент произошел на улице Садовой в селе Цибанобалка, которое находится рядом с курортом.

56-летний местный житель долгое время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами. В итоге, по указанному адресу приехали сотрудники городских служб. Они должны были отключить дом от коммуникаций и во избежание конфликтной ситуации вызвали на место полицейских.

- Злоумышленник преследовал цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти. Он причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по городу Анапе. Также нанес резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Раненных сотрудников доставили в больницу. На данный момент их жизням опасность не угрожает.

После нападения на полицейских мужчина забаррикадировался в своем доме. Он продолжает оказывать сопротивление.

- На место происшествия прибыли сотрудники следственного управления. Злоумышленник выстрелил из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что злоумышленник промахнулся и мужчина не пострадал.

В итоге на 56-летнего мужчину первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также следственным управлением в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району.

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