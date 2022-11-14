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В Анапе во время штурма убили напавшего на полицейских должника по коммуналке. 56-летний местный житель оказывал вооруженное сопротивление на улице Садовой села Цибанобалка.
Все началось с того, что мужчина долгое время не платил счета за коммуналку и к нему приехали, чтобы отключить коммуникации. Сотрудники городских служб вызвали полицейских, чтобы избежать конфликта, который все равно произошел. Сначала злоумышленник ударил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме.
Позже на место происшествия продолжили подъезжать сотрудники правоохранительных органов.
- По прибытию на место происшествия сотрудников следственного управления, злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Правоохранители несколько раз требовали злоумышленника сдаться, но он продолжал производить выстрелы.
- Сегодня около 22:30 в Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Мужчина оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.
На данный момент на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Краевым следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району и о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских в Анапе.
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