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В Анапе во время штурма убили напавшего на полицейских должника по коммуналке. 56-летний местный житель оказывал вооруженное сопротивление на улице Садовой села Цибанобалка.

Все началось с того, что мужчина долгое время не платил счета за коммуналку и к нему приехали, чтобы отключить коммуникации. Сотрудники городских служб вызвали полицейских, чтобы избежать конфликта, который все равно произошел. Сначала злоумышленник ударил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме.

Позже на место происшествия продолжили подъезжать сотрудники правоохранительных органов.

- По прибытию на место происшествия сотрудников следственного управления, злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители несколько раз требовали злоумышленника сдаться, но он продолжал производить выстрелы.

- Сегодня около 22:30 в Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Мужчина оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Краевым следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району и о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских в Анапе.

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